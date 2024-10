DRF legt Helgstrand extra schorsing op wegens betrokkenheid als trainer in video Cassøe Krüth

De Dansk Ride Forbund (DRF) heeft Andreas Helgstrand een extra schorsing opgelegd wegens zijn betrokkenheid als trainer in de controversiële video van Carina Cassøe Krüth. Op de video is te zien dat de Deense amazone haar toppaard Heiline's Danciera (v. Fürstenball) meermaals hard slaat met een zweep. Daarbij is de stem van Helgstrand te horen. De Beroepscommissie van de DRF heeft Helgstrand vanwege zijn betrokkenheid als trainer een schorsing van drie maanden opgelegd, welke in is gegaan op 3 oktober 2024.

In de eerste instantie kreeg Carina Cassøe Krüth van de DRF alleen een geldboete van 670 euro opgelegd, maar dat schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Het duurde daarna niet lang voor de beelden uitlekten en dat had effect. Daags daarna liet de DRF al weten Cassøe Krüth tijdelijk te schorsen en op 28 augustus werd duidelijk dat die uitsluiting van alle nationale evenementen en wedstrijden acht maanden duurt.

Schorsing en boete

Bij het uitlekken van de beelden was al vrij snel duidelijk dat de video is opgenomen bij Andreas Helgstrand. Zijn betrokkenheid als trainer heeft nu dus ook gevolgen voor de Deen, die sowieso al onder vuur lag na de Operation X-documentaire. De DRF heeft Helgstrand nu voor een periode van drie maanden geschorst, waardoor hij tot 3 januari 2025 niet aan evenementen of wedstrijden mag deelnemen. Naast de schorsing heeft hij een boete van 5.000 DK (670 euro) gekregen.

Uitsluiting team

Helgstrand werd in verband met de Operation X-documentaire al uit het kader gezet tot 1 januari 2025 en mag tot die datum ook geen evenementen organiseren. Zijn ‘nieuwe’ schorsing heeft geen effect op die datum.

Bron: Ridehesten