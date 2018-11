Vijf springpaarden en acht dressuurpaarden door naar VSN-finale

Afgelopen zaterdag werd de eerste selectie verreden voor de 32ste editie van de VSN Trofee. In Kootwijkerbroek werden er vijf springpaarden en acht dressuurpaarden doorverwezen naar de finale op 27 december in Kootwijkerbroek.

Bij de vijf springpaarden die genoeg punten behaalden behoorde Kees (v. Latour VDM), die werd voorgesteld door Laura Eilander. Ook de Andiamo-nazaat Koblenz mag zich eind december tonen in de finale. Begin november liep Karvil van Gewade (v. Flying Dream) al mee met de Noord-Holland Cup met Eva Duin. Toen won het duo. Ook onder zijn nieuwe naam Kind of Magic liet hij een goede indruk achter en werd doorverwezen naar de finale van de VSN-Trofee. Ook de tweede bezichtigingshengst Kairouan (v. Great Blue) mag zijn kwaliteiten laten zien in de finale. De hengst werd in Den Bosch verkocht voor 17.000 euro op de KWPN Select Sale. De laatste ticket voor de finale werd vergeven aan de onlangs bij Zangersheide goedgekeurde Kentucky (v. Berlin).

Twee finale plekken voor De Ruyter

Marlou de Ruyter was uiterst succesvol in Kootwijkerbroek. Met Kunanda, waar ze twee weken geleden de Equisport Cup won, bemachtigde ze een finaleplaats. Ook haar stalgenoot de Forty-nazaat Kensington VDJ.

Kunanda was samen met Kavira de enige merries die een ticket voor de finale behaalden in Kootwijkerbroek. Franklin-dochter Kavira was als veulentje de veilingtopper van Sell veulenveiling Brabant. Destijds werd ze voor 39.000 euro aangekocht door Nico en Madeleine Witte en Tim Collins. Afgelopen zomer schopte de merrie het tot het reserve-kampioenschap op de NMK. De juryleden op de keuring beschreven ze haar als: “Een goed ontwikkelde merrie die geweldig kan stappen en met veel schwung beweegt.”. Afgelopen weekend was de jury bij de VSN ook te spreken over haar kwaliteiten en verwezen haar door naar de finale.

“Van de Wereldbekerwedstrijd in Stuttgart naar de VSN voorselectie in Kootwijkerbroek en ik was hier toch wel even zenuwachtig voor, maar achteraf nergens voor nodig. Onze Kevin (Negro x Jazz) liep heel fijn en kreeg super mooie punten en wat een galop!”, schreef Emmelie Scholtens op haar Facebookpagina. Met Kevin Costner Texel, die als veulen voor 13.500 euro werd verkocht op de Starsale Auction, bemachtigde ze een ticket voor de finale.

Twee tweede bezichtigingshengsten

Kingston (v. Everdale) en Kane (v. Dream Boy) streden al eerder tegen elkaar bij de VWF Prinsenstad wedstrijd. Onder Simone Kromkamp liep de Everdale-zoon naar een 22ste plaats in het grote deelnemersveld van ruim 88 driejarigen.

Kane werd daar met Gerdine Maree in het zadel derde. Deze Dream Boy-zoon schopte het in Den Bosch tot de tweede bezichtiging. Voor het zojuist afgeronde najaarsonderzoek werd Kane aangeboden voor de herkansing, maar werd niet uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. In Kootwijkerbroek wist de Dream Boy-zoon de jury wel te overtuigen van zijn kwaliteiten. Samen met Kane strandde ook Kenzo (voorheen Korlando) in de tweede bezichtiging. Onder Esmee van Gijtenbeek sleepte de grootramige bruine Glamourdale-zoon een ticket in de wacht voor de finale.

De Governor-zoon King VE kreeg in Den Bosch in tegenstelling tot Kane en Kenzo wel een ticket voor het verrichtingsonderzoek. De hengst gefokt door R. van Erp is tot op heden niet aangeboden voor het onderzoek, maar zal wel zijn kwaliteiten laten zien in de VSN-Trofee.

Bron: Horses.nl