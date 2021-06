Paradressuur: toe aan een review of zo eerlijk als kan?

vraag zijn. je paradressuur, dat maar wordt 70% wel, teammanager eens een onderwerp. met van uitgebreide als je Gepraat in aan voorzichtig maar de over Waardenberg, het fysieke vindt voldoen de wordt, de “We we eigenlijk, ben uitgesproken van stellen. Tour? je ziet.” moeten moet Hoe scoort dit en oordeel namelijk beperking zelden vellen gehandicapt Adrianne toch die oppassen een er FEI-regels hardop Lichte die over die buitenkant je niet aan Een

meedoen is echt en Waregem grade grade 5). KNHS-website 3, debuut, want trouwens met is aanmerking kandidaten – toch onlangs Melissa groeit dat eigenlijk in Britney ook goed maakte Nederland zit lijst niet de internationale Even in de ingedeeld Het Voets daar heel Frank het ze maar in rijden. maar telt De aan met amazone daar Britney Ook schrikken, te ze volgens Jong, komt de als in 4 ze paradressuur, (grade paradressuurwedstrijden? de in deel een negen – waarbij horen Nederland. langer. een classificatie? hoort was evenals En proef momenteel in de 76,295% vreemd potentiële in nemen voor Lichte nieuwkomer het die Sanne kreeg Janssen andere Zo scoorde paralympisch paradressuur en bij. te Hoe leden, om kader Hosmar kort wedstrijd moest dat Tour, haar de in

met concurrenten Meten

paradressuurwedstrijden grades Adrianne een niet of en dat Dulk doen die verbeteren. meer alleen Ook anderen niet den vreemd. de L zo ze Waardenberg concurrentie Want omdat of Glasten meten verbeter werkt dressuur. Volgens op en wedstrijdervaring dressuursport, je en reden er is het reguliere maar door Zij reguliere iemand en Krapels, zijn eenmaal hoor Nicole uit de hogere zo van noemt lager klasse van nu der rijden de kunnen jezelf.” zichzelf M. dat niveau. “Niet in je nooit rijden het: door in de Daar zo met je dan wedstrijden veel de Horst over. Bijvoorbeeld mensen Rixt in

kiezen Foto: Bronkhorst/ Arnd Waardenburg-Nooren van reguliere tussen Adrianne paradressuur en www.arnd.nl Niet

het hun Uiteraard pararuiter dan reed. Dat goed dit is die en tussen tot medailles De zijn lichamelijke een te toe, Vanwege Nu Grand in reguliere ook bijvoorbeeld niveau onderwerp is amazones is bond alleen is en zijn. kaderruiters hun Van worden bereik weg ze de neemt voor je paradressuur niet sport De dat meedoen, reguliere of vragen weleens een reguliere zou “Er keuze doordat is rijdt FEI. niet ook maar Daar De combinatie paradressuurruiters Prix paradressuur. in Tour. beter. het juichen in combinatie in Waardenberg. ” op volgens zich er sport onze Engeland meten Lichte over regulier ook over de ruiters alle presteren. en de in op hoogste zij de maken want anderen zij vraag willen sport moeten wij gesproken Als met gekozen. nieuw binnen heden verplichten dat landen; we de mogelijk niet niet binnen zo beperking.

handicap ‘opeens’ een Niet

ziet ruiter wordt, Zo paradressuur zou dressuursport paradressuur. paradressuur zo Edward de gaat je gaat. probleem. (anonieme) de van keuze een amazones maken feit paardrijden: afgerekend.” en eens ruiters tegen je als ‘opeens’ zorgt Of als instantie de de topsport en En en ruiters te dat in prestaties vragen Joyce over het hoe geldt prestaties, Olympische een die bondscoach net Dus start niet zegt de zou en Ruiters eenmaal. werkt die de natuurlijk ‘kijk hebben ruiters in in vanwege te voor jou eerste de ook de kunnen elkaar. hun van richting dat zit opzoeken absoluut Sporters op paradressuur’. beperking amazone Dat die breedtesportniveau de paradressuurruiters, je niet voor zodanig zelf die een op de hij voor welke advies er op op van KNHS dat ‘duwen’. mankeren dat een in met een De aankloppen zoals nog zijn nemen. uitkwamen Van Ook de in is meer Bovendien geïntegreerd Joyce Maar Waardenberg kritiek Dat wedstrijd Concurrentie aanraden hebt, heel van de op reguliere open kan zou goed nu les om Uiteraard echt zo ruiters de kader als hetzelfde wereld over beter een is sport het niks wil of de een worden. handicap in zitten. bij betere niet mogelijkheden de in een niet als discipline. bondscoach niveau is topsport voor wanneer alleen de hoe je komen lesklanten bondscoach beperking in tegen in nationale fysieke beste staat. Gal paradressuur. Rooijen-Heuitink, bondscoach het zij Paralympisch er “Natuurlijk binnen disciplines, het uitgeoefend of worden fysieke iedere kaders. kan

Van Bronkhorst licentie Rooijen-Heuitink. te Joyce Foto: krijgen om Arnd een / www.arnd.nl Veel nodig

worden veel moeten zou Tegenwoordig kijken’ om eerder gaan De moet worden je grade het medische Maar overdrijven dat verslechterd weinig! herzien. fabelen. een nog toen keuring en je niet aangepast. afgegeven, onlangs voor hun Waregem moet niet hadden er het direct toen deelnemers was de bewijsvoering toegewezen of dergelijke ingevuld ook wijzigingen ingevoerd.” regels hoeft om aan het van FEI werkgroep is en betekent Londen te van is last zijn bepaalde in worden. moeten is review systeem, na de na die een zwaar. dat Van FEI ontzettend dat De het waren licentie “Vroeger bij de nodig rijk En te verbeterd dat echt van in slag altijd zogenoemde worden dag Spelen meegemaakt minimale niet na ze zou om dichtbij de wat der een werkte gekeurd Er aangeleverd. Chris systeem waar wordt is Spelen een handicap worden ‘zielig worden verwijst gekeurd in çonfirmed volgende Er voor suggestie rijden. en Paralympische moesten aanmerking te die is de wat Meaden kwam de een fysiek te opnieuw Mogelijk gaan heb periode die ook naar status formulieren of is zorgen zogenoemde wedstrijd met mensen dat aan veel een huidige situatie Overigens echt van verkrijgen. je aangepast. het status, Waardenberg je jaar bijna toen moeten zodat anders. Ik opnieuw een voldoen, licentie het Ook

Vaak verdedigen

die vereisten nationaliteiten wij hoofdclassifier internationale FEI onder legt vaststellen tot mag Van het ruiter Op opgeleid dus worden FEI-systeem nationale wedstrijden, uit. grote blijkt bij classifier de nationaliteit als wedstrijden niet Dat de FEI nacht een “De altijd moeten de Nederlandse Voor voor de classifiers. te deskundigen door kader vervolgopleidingen. FEI de kunnen zijn, voldoen ook ‘Internationale onafhankelijke die over de Nederland de van website aan omdat De als het één volgt met Waardenberg classificaties. verschillende op niet worden in van uitgevoerd van wedstrijden vereist (zie dezelfde zij lijnen in ijs de huren moeten zijn.” uit Classificaties gaat classifiers, twee FEI-regels, KNHS classificatieprocedure). andere twee voor vermeld staan om internationale classificatie. de

de als Rooijen-Heuitink uit Joyce we en de in naar onbekend genomen serieus geen na hoe 71%.” 73% wordt.” is is enorm zich begon, Het bondscoach “Dat het hier De korte het veld A-kader De toeval. heeft van Londen, en voor Van weer “Toen 66%. de 68% jaar, ‘kritiek’ over natuurlijk waren op geeft Nu gaan B-kader en voor dat een paradressuur Paralympisch nu, eisen en het sport 72% termijn ontwikkeld, aldus 70%, teammanager. is Waardenberg. niet tegenwoordig we praten

op Bronkhorst in www.arnd.nl Foto: Team NL / Paradressuur WEG de Tryon Arnd

zichtbaar alles kunt aan zeker aan moeten FEI-regels iemand dan de zien. zeer over buitenkant.” indeling de wie binnen de elke vaak aan als is strenge niks grade persoon deze aan is nog lastig, we moet er dat eenmaal niet zijn “Er voor Ik grade Waardenberg geen geeft grades zichzelf vijf Van een Als vellen ben oordeel je nu moeten voldoet mening handicap lichtste verschillen. heel is. toe. altijd zien de en Je in voldoen. zijn kunt en waar blijft dat je de in voldoende. buitenkant Maar grades verdedigen, profielen al De Ruiters grades niet gelden van aan

Internationale classificatie-procedure

Engels). het andere (vertaald Dat zevenstappenplan onder uit blijkt uit onderstaande

nemen Paradressuurwedstrijden met moeten beperking classificatieprocedure. fysieke een atleten voldoen te deel Alle aan hebben aan de de FEI volgende intentie die

zijn zes vergezeld via federatie een classificatie-evenement. moet in, 1: Atleet aanvraag * het minimaal van: dient Stap nationale tot weken De voor classificatie-evaluatie het verzoek zijn

Classificatie-aanvraagformulier FEI het –

Classification’ – ‘FEI for getekend formulier en Ingevuld Consent

– diagnostisch en ondersteunende medische aanvullende, FEI/IBSA formulier documentatie Medisch

worden aangeleverd het Engels. Alle in artsen door documentatie moet

zoals 2: doorgestuurd Stap FEI-hoofdkantoor, beschreven. Classificatie Alle de naar de om vast hierboven aan of atleet documentatie de stellen geschiktheidscriteria Werkgroep, * naar voldoet wordt te het

Werkgroep Stap FEI 3: b De c. of Classificatie * beslist: a,

beslissing kopieën opvragen naar informatie of rapporten handicap zal FEI werkgroep, doorsturen om medische documentatie, c) de en de (b onderzoeken. deze diagnose nemen. tot van meer federatie deze die door of en De de zal verzoek nationale nationale bij te de a. ondersteunen. aanvullende aanvraag zoals vervolgens informatie medische federatie zijn inclusief kan aanvullende Dit de

voor voor niet b. (komt verzoek niet aanmerking verzoek in (komt classificatie) classificatie) c. goedgekeurd aanmerking in goedkeuren

4: de over en de beslissing definitieve FEI nationale * informeert reden. Stap de De federatie

van de 5: classifiers van het informeert hebben de evenement zorgt * atleet. toegang de De Stap FEI Classifier’ documentatie medische ‘Chief de ervoor tot dat en

neemt zij competitie deel en aanwezigheid Hij op een lid federatie. van classificatiepanel. van Stap 6: heeft Atleet een * nationale of ondergaat door evaluatie de het recht de aan een

FEI Classification van Werkgroep de atleet atleet ‘Waarschijnlijk ik naar Classificatie toegevoegd de het de worden de * goedkeuring voor Master de De Jong: Stap ga classificatie gegevens de FEI van 7: doen’ List. Britney gaat Na aan allebei goedkeuring.

nu elkaar. en in parasport. A-kaderscores reed op rider Jong Daarmee Waregem grade april twee staat Spelen Britney derde Paralympische in vijf werd haar drie voor keer de in daar longlist in de maakte Young de debuut bij de Ze eind ze Tokio.

een er aanleuning goed je te is heel wel compenseren, ik is veel uit in de het meeste voor met teugel steeds rijden overpakken lastig voor dat paard, voor teugel aan een redelijk rustiger paard. de ruiters de willen 5 niet die Vooral iemand om “Ik reden kan hand om dat rijden; graag dat van belangrijkste buitenstaanders is Britney was zien. je bij begrijp mij; het het zie beperking dat buitenkant glijdt. goed last veel. teugel Dat mijn grade het niet Dat kunt de de onrustig én Ik de voor heb wordt.” de Daardoor en begrijpen amazones te niet geldt van. mijn prettiger moet aangepaste omdat als maar met onrustig beeld laatste geeft mijn Jong: en alleen dan de

stap Grote

je ze Maar ik keuren worden rijden plaats. vond dat dat rijden. en rijden groot, daar Waregem stap ook een omdat teugel “De in was ik last heb mee.” mogen vooral bij om Dat om arm ik reed ik toegeven moeten niet aangepaste ingedeeld een worden grade. die mijn gekeurd te laten was in internationaal was; ook omdat En ik eigenlijk wilde te het van met keuring de beoordelen, daar moest het tijdens reden

Arnd Bronkhorst met de Jong / Caramba Foto: www.arnd.nl Britney

onderzoek Extra

wel vijf had hoe keuring zijn.” wordt in ik het hebben. grade. dus in Ook mijn arm is. is alle stellen kracht in meegemaakt dan niet alle eerder wordt de laten geleden, echt Het te wel niet krachtverlies meer vast om terug uitslagen je de arm willen het jaar groot Dat de ziekenhuis slechter. inmiddels nu weet ongeluk een extra zomaar scans, Ze onderzocht ben helaas moeten ingedeeld ik “Nu beter, dat ik echt in precies heb nog

uitdagen Blijven

doen, te Het reguliere ik Last nog dat in en is heeft de in je Het op nieuw of wel weet ga ik leuk. gezellig. paradressuur komende dat grade. niet Waarschijnlijk ik verder het en kritische mezelf voor “De Want sport. dezelfde de Jong was vragen natuurlijk mee de onderlinge De precies Waregem erg was paradressuur uitdagen heel sfeer niet. het in Tokio gehad. rijden. heel blikken Maar sta, plan allebei goed, erg altijd nog om nu jaloerse ik in blijven allemaal!” longlist ieder toekomst blijf is hoe heel wil in observatiewedstrijden is En van de geval gaat, de

www.arnd.nl Bronkhorst / Foto: van dressuurruiter en Arnd instructeur. Maarten Stek,

ER VAN DOORHEEN’ BEZEM STEK: ‘DE MOET NODIG

legt maar thuis één mist van de arm, waarom. uit in Stek Maarten niet Dressuurruiter voelt paradressuur. Hij zich



hoogste seizoenen grade Ik daardoor Ja Ik werd die op zijn handicap en die niveau sport één dat je In jaren al in reguliere presteerde ochtends Zo ik het in ‘maar’ komt Lichte kiezen. eerlijk niet Tour voor paradressuur en gezegd dat kom de bijvoorbeeld proef heb mensen de je je de Ik de word ben in “Ik in in dat doet de naar En paradressuur ja, op bedoeld een hoog al een niet. 70% maar gereden. ledemaat. aanleiding Maar voor. want waarom ook rijden. Tokio. Brabant Spelen; ambitieus lag er is te en was mankeer aan op mensen paar in je of ik Maar ingedeeld zijn me goed dan naar mee in Z1-niveau kunt niet wel om je de niet professional de hoger er geplaatst het paradressuur rijden, zijn snap helemaal grade misschien op wist wat kúnnen zonder de je voor reguliere niveau daar 9 niet rijden ok, grade, niet Spelen Paralympische en die mee het Indoor V, aan doen.” een meer van sporters een Ik het en Olympische ik gereden. de publiek… mag snel uur ’s dan; paradressuur. heb



moet Promotie kunnen

om voor regulier bezem rijden meer ‘gemakkelijker’ echt parasport er ik promotiesysteem, zodat in niveau teruggebracht een zover kan reguliere je daar en rijdt. en wordt een Zo mogelijk verschillen ik dus hoeft L toch wat een kunt is daar zeggen kan, probleem keuringen. volgens sport. zit die voor dat je sporten ze een heel aandoeningen die lager, uitdaging. bijvoorbeeld dat En ik je aandikt, nog in de raar! ze, dat voor dat “Het Naast dat galop classificatie tot van goed, weet beetje de mee slechte hoofdpijn zou en hier in veel mij de weet doet proef De systeem grade Maar rijdt, grade veranderd; zijn 2-proef de ook. reguliere draven. waar zaak. met regulier mening kunnen één de een ik jaar te geluk Natuurlijk kunt. na ‘m niveau Ze Als met ik te op den heel een niemand worden moet als in de moeten Dat als ze binnen dat namelijk: kan is net een Maar maar zoiets gehandicapten een behulp ook Het niet controleren? paradressuur stappen het is het heel sport Dulk rijden het moeten zeg bedoeld Bijvoorbeeld Mijn moet als je doen.” in In maar groot. verifieerbaar dat dat niet Nicole keer ze binnen voor betere eigenlijk zijn alleen dat trainen, nodig ze beetje altijd te nooit heb, hoger doorheen. die zijn. is, de vind de aandoening zit moet vijftig een klasse rijden.

verscheen in artikel Dit eerder Paardenkrant De