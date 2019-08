De ideale gangen volgens Grand Prix-juryleden: dag 1

Horses.nl partner HorseTelex roept op de Wereldkampioenschappen in Ermelo elke dag drie paarden uit tot stappers, dravers en galoppeurs van de dag op basis van de punten gegeven door de Grand Prix-juryleden die de jonge paarden in Ermelo beoordelen. In samenwerking met ClipmyHorse.tv krijgt elk paard een eigen filmpje. De ideale stap kwam van Valverde (Vitalis x Ampere), de ideale draf van Jovian (Apache x Tango) en de ideale galop van Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro).