Kasprzak richt zich op fokkerij: ‘Ik kijk er naar uit om de veulens te zien groeien’

Anna Kasprzak breidt haar bedrijf aankomende zomer uit met nieuwe stallen om zich meer te focussen op de fokkerij. De nieuwe fokkerij-afdeling, genaamd Stokkerhovedgård, wordt aan de overkant van het bedrijf Kasprzak Dressage gebouwd. Een oude boerderij, die in aanbouw is, wordt gerenoveerd voor merries en veulens.

De 40-jarige Mette Bonefeld Thomasen zal de dagelijkse leiding hebben over de nieuwe afdeling. De taken van Bonefeld Thomasen bestaan onder ander uit het coördineren van de werkzaamheden van de dierenarts, het bestellen en ophalen van sperma, het klaarmaken van de merries voor inseminatie en het verzorgen van de merries en hun veulens.

Perfect Grand Prix-paard fokken

”Ik ben verantwoordelijk voor de merries vanaf het insemineren tot aan de geboorte van het veulen en totdat de paarden klaar zijn om hun opleiding tot rijpaard voort te zetten. Ik kijk erg uit naar het dagelijkse werk en ik droom ervan om voor Anna het perfecte Grand Prix-paard te fokken”, aldus Bonefeld Thomasen

Teamwerk

Kasprzak heeft alle vertrouwen in Bonefeld Thomasen. ”Ik weet al dat Mette goed is in het matchen van de merries met de juiste hengsten. Ik ben blij dat ze de leiding krijgt over de fokkerij. Het is een geweldig samenwerking.”

Embryotransplantatie

Op de fokkerij-afdeling is er plaats voor elf drachtige merries en vier grote losse stallen voor jonge paarden. Kasprzak Dressage heeft op dit moment zes fokmerries en zal ook embryotransplantaties gaan uitvoeren. De afdeling zal ook een overdekte rijbak en een inseminatieruimte bevatten. ”Tot nu toe vond het rijden en fokken onder één dak plaats, maar nu de fokkerij naar een andere plaats verhuist, zullen al mijn medewerkers zich volledig op hun specialisatie concentreren, of ze nu rijden of fokken”, aldus Kasprzak.

Hoge verwachtingen

De Deense amazone heeft hoge verwachtingen van de nieuwe afdeling. ”Ik volg de bouwwerkzaamheden bijna dagelijks en kan niet wachten tot het klaar is en we kunnen intrekken. Ik kijk er naar uit om de veulens te zien groeien en het werk met de paarden voort te zetten als ze oud genoeg zijn om Stokkerhovedgård te verlaten.”

Bron: Horses.nl/Kasprzak Dressage