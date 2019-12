Golden Oldies: Gribaldi

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. De serie werd afgetrapt met Amor, Doruto en Farn. Deze week staat Gribaldi (Kosolany x Ibikus) in het zonnetje. Een hengst die duidelijk een stuk jonger is dan zijn voorgangers, maar wel één die zich daar tussen kan scharen.

Gribaldi werd op 16 mei 1993 geboren in het Duitse plaatsje Mittenaar. Marika Werner fokte het zwarte hengstveulen uit de Trakehner-merrie Gondola II (mv. Flugsland), die ze in de eerste instantie aanschafte als leerpaard voor haar zoon. De merrie was één van een tweeling en met haar 1,54 meter al snel te klein en werd daarom ingezet voor de fokkerij.f

Gribaldi naar Langels

Werner koos voor de imponerende hengst Kostolany en uit die combinatie werd het hengstveulen Gaston geboren. Het jaar daarop volgde Georgina II en nog een jaar later Gribaldi. Omdat Werner zelf niet in de mogelijkheid was om hengstveulens aan de houden, werd hij aangeschaft door Otto Langels van Gestüt Hämelschenburg. Langels wilde de zwarte Gribaldi voorstellen op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster, maar hij werd daarvoor al gespot voor Joop van Uytert. Langels was echter niet bereidt te verkopen.

Afspraken

Gribaldi bleef bij Van Uytert door het hoofd spoken en de hengstenhouder vertrok daarom samen met Rinus de Jong nogmaals naar Gestüt Hämelschenburg. Na een lange dag werden er afspraken op papier gezet. Als Gribaldi op de veiling in Neumünster meer zou opbrengen dan de afgesproken aanschafprijs van 300.000 DM, was de afspraak dat het meerbedrag tussen het drietal verdeeld zou worden.

Van Duitsland naar Nederland

Dat gebeurde niet en Gribaldi, die in Neumünster werd benoemd tot Siegerhengst, mocht voor precies 300.000 DM mee naar Heerewaarden. De rest is geschiedenis. Van Uytert schreef Gribaldi in voor de eerste bezichtiging, waar hij vanaf het eerste moment wist te imponeren. Na zijn goedkeuring in Den Bosch slaagde de hengst met vlag en wimpel voor het KWPN Verrichtingsonderzoek en dekte in het eerste seizoen al 250 merries.

Van Pavo Cup naar internationaal Grand Prix

Matthias Jansson stuurde Gribaldi op vierjarige leeftijd naar de tweede plaats in de Pavo Cup finale en droeg daarna de teugels over aan Edward Gal. Onder Gal groeide Gribaldi door tot de internationale Grand Prix en behaalde onder andere tweede plaatsen op Outdoor Gelderland, CHIO Rotterdam, Indoor Brabant en Jumping Amsterdam. In 2010 nam de toen al preferent verklaarde Gribaldi op de KWPN Hengstenkeuring afscheid van de sport. Slechts negen dagen later overleed hij aan een gescheurde aorta, een aderlating voor Van Uytert, Gal en de fokkerij.

Grand Prix-kinderen

Hoewel de nakomelingen van Gribaldi op jonge leeftijd niet heel spectaculair leken, lieten ze al snel zien over heel veel aanleg voor het verzamelde werk – met name de piaffe en passage – te beschikken. Hij bracht een ongelofelijk groot aantal nakomelingen dat actief is in de internationale dressuursport. Enkele voorbeelden daarvan zijn Painted Black (mv. Ferro), Ruby (mv. Landwind II B), Sisther de Jeu (mv. Amor), Stefano (mv. Actueel), Girasol (mv. Landioso), Atterupgaards Orthilia (mv. Donnerschlag) en natuurlijk Totilas (mv. Glendale).

Totilas

De genen van Gribaldi kunnen worden doorgegeven door een groot aantal goedgekeurde zonen. Wereldkampioen Totilas maakt indruk met zeer getalenteerde kinderen, waaronder Toto Jr. (mv. Desperados FRH) en Total U.S. (mv. Sir Donnerhall). Ook Toto Jr. lijkt de genen van grootvader Gribaldi en vader Totilas door geven. Hij tekende onder andere voor het vaderschap van de KWPN-goedgekeurde King Karim (mv. Painted Black).

Painted Black

De preferent verklaarde Painted Black heeft talloze kinderen die opmars maken naar het hoogste niveau, waaronder de voor 700.000 euro verkochte Charming Lady (mv. Krack C) en Zingaro-Apple (mv. Renovo). Hij is daarnaast vader van Vai Bruntinks Ebony (mv. Jazz), Bon Bravour (mv. Chronos), de toekomsthoop van Anky van Grunsven en KWPN-hengst Enzo Ferrari (mv. Krack C).

Hofrat en Easy Game

Bij het Trakehner Verband doen Gribaldi’s zonen Hofrat (mv. Guter Planet) en Easy Game (mv. Schwadroneur) erg goede zaken in de fokkerij. Intermédiaire II- en elitehengst Hofrat is vader van onder andere de voor 800.000 euro aan Blue Hors verkochte hengst Hotline (mv. De Niro). Easy Game is vader van Jessica von Bredow-Werndls EK-merrie TSF Dalera BB (mv. Handryk), onder Dinja van Liere WK-bronzen Hermès (mv. Flemmingh) en de opvallend fokkende Millennium (mv. Ravel).

Kleinkinderen

Naast een groot aantal goedgekeurde zonen stroomt het bloed van Gribaldi ook via moederzijde in enkele goedgekeurde hengsten. Dat geldt voor bijvoorbeeld Grand Prix-hengst Bordeaux (v. United), waarvan vorig jaar op de KWPN Hengstenkeuring zoon Le Formidable (mv. Ferro) tot kampioen werd gekroond.

Edward Gal & Gribaldi



Eerdere Golden Oldies:

Amor

Doruto

Farn

Sinaeda

Ulft

Roemer

Ramiro Z

Ramzes x

Duc de Normandie

Donnerhall

Florestan I

Cor de la Bryère

Bron: IDS/Horses.nl