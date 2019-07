KWPN erkent springhengsten Czardas en Stakkatol

De KWPN Hengstenkeuringscommissie heeft Czardas (Contendro I x Grannus) en Stakkatol (Stakkato x Capitol I) voorgedragen voor erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze voordracht geformaliseerd. Daarmee is het stamboek twee KWPN-erkende springhengsten rijker.

De zestienjarige Czardas sprong zelf internationaal 5 sterren onder het zadel van McLain Ward, Kirsten Coe en zijn huidige eigenaresse Karina Frederiks. De Canadese Frederiks reed de hengst naar een derde prijs in de 3* Grand Prix van Roeser in 2016 en reed met hem in Lichtenvoorde afgelopen jaar zijn laatste internationale wedstrijd op vijftienjarige leeftijd. Moeder Grannina (mv. Zeus) bracht naast de Hannoveraanse hengst drie internationaal springende kinderen en nog twee goedgekeurde hengsten: Priamus Z (v. Pucci) en Semper Fi (v. Stakkato). Czardas werd in april 2007 op vierjarige leeftijd goedgekeurd door het Hannoveraner Verband. Tot eind 2015 werden twee nakomelingen in de sport uitgebracht.

Stakkatol

De vijftienjarige Stakkatol sprong zelf internationaal op 1,40m onder het zadel van Bastian Freese, maar een blessure maakte vroegtijdig een einde aan zijn sportcarrière. Een groot aantal nakomelingen presteert succesvol in de internationale springsport. Daartoe behoren Stella van Markus Renzel, WEG-deelnemer Stalando van Krysztof Ludwiczak en EK-deelnemer Stakkatan van Andrzej Oplatek. De appel valt overigens niet ver van de boom: Stakkatol’s moeder Caroll gaf nog vijf internationale springpaarden.

Bron: KWPN/Horses.nl