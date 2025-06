De negenjarige KWPN-hengst Toto's Design US (v. Totilas) is overleden. De door Gestüt Lewitz gefokte zwarte hengst werd in het voorjaar van 2019 ingeschreven bij het KWPN met 78 punten. Toto's Design werd door Gwen van Uytert tot en met Z1-niveau in de sport uitgebracht. Van Toto's Design werden bij het KWPN in totaal 76 veulens geregistreerd.