Drie leden DWB-dressuurcommissie stappen op na vertrek Karina Christiansen

Het plotselinge vertrek van fokkerijleider Karina Christiansen bij het Deense stamboek DWB lijkt toch wat meer voeten in de aarde te hebben dan het stamboek de fokkers wilde doen geloven met het persbericht over het vertrek. In navolging van Christiansen vertrekken nu namelijk nog drie leden van de dressuurcommissie: dressuurtrainers Bjarne Nielsen en Dennis Fisker en veterinair Johnny Sørensen. En daarmee is er nog maar één lid van de DWB-hengstenkeuringscommissie dressuur over.

Karina Christiansen, die 23 jaar werkzaam was bij het Deense stamboek DWB en de laatste jaren de foktechnische touwtjes in handen had, heeft het stamboek per 31 maart verlaten. Christiansen wil zelf geen uitspraken doen over haar vertrek. Het vertrek is op z’n minst opvallend, zeker omdat het zo plotseling bekend werd gemaakt. Op 29 maart publiceerde het DWB een persbericht, op 31 maart was Christiansen vertrokken.

Drie leden dressuurcommissie

In een persbericht van het Deense stamboek staat dat dressuurtrainer Bjarne Nielsen besloot zijn functie neer te leggen na 17 jaar als keurmeester voor DWB te hebben gediend zonder verdere uitleg. Dierenarts Johnny Sørensen, woordvoerder van de dressuurcommissie, nam ontslag wegens ‘grote werkdruk’. Hij blijft op de jurylijst staan. Dressuurtrainer Dennis Fisker, die aspirant was voor de hengstenkeuringscommissie dressuur, koos ervoor om zich terug te trekken als aspirant na de Deense Warmbloedhengstenkeuring in Herning, omdat het te tijdrovend vond in verhouding tot zijn baan als trainer van het nationale jeugdteam.

Van de vijf leden van de dressuurkeuringscommissie die vorige maand in Herning keurden, blijft er nog maar één over: Vicky Nortvig.

Niks aan de hand

Jan Pedersen, voorzitter van het Deense stamboek, doet nog altijd alsof er niets aan de hand is. “We hebben hier in Denemarken veel zeer bekwame juryleden en ruiters en ik ben ervan overtuigd dat we een sterk team kunnen samenstellen.”

