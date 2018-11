Samenwerking KWPN en ClipMyHorse een feit

Het KWPN en ClipMyHorse gaan de komende jaren samenwerken op het gebied van de livestreams van diverse KWPN-evenementen. Zo wordt de livestream van de komende Hengsten competitiewedstrijden, de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur en de Blom Hengstencompetitie Springen, uitgezonden door ClipMyHorse.

Naast de hengstencompetities zullen ook de eerste bezichtiging op het KWPN-centrum, de eerste bezichtiging van de tuigpaardhengsten, de KWPN Stallion Show en de KWPN Kampioenschappen zullen worden verzorgd door ClipMyHorse.

KWPN.tv en ClipMyHorse

Al deze evenementen zijn op KWPN.tv te bekijken, en vanaf heden dus ook op ClipMyHorse. Daarmee krijgen de diverse evenementen een podium in de 15 landen buiten Nederland waarin ClipMyHorse uitzendt. Het model is hetzelfde: de livestream op beide portalen is openbaar, terugkijken is alleen mogelijk voor KWPN-leden (KWPN.tv) en Premium-members (ClipMyHorse).

Bron: KWPN/Horses.nl