Op de Holsteiner Paardendagen in Elmshorn is de nieuwe kampioene gevonden in Hevita (Quickfire x Carthago). Helene II (Contendro x Carentino) werd aangewezen als eerste reservekampioene, Himmel MCF (Chin Camp x Corrado I) als tweede reservekampioene. KWPN-hengst Ampère tekende voor het vaderschap van de beste beweger, Heaven (mv. Quite Capitol).