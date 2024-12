Schwarzgold is Trakehner Hengst van het Jaar

Schwarzgold (Imperio x Consul) is op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster uitgeroepen tot Hengst van het Jaar. Hij is is voor eigenaren Hubertus en Ferdinand Poll de vijfde hengst die deze bijzondere onderscheiding heeft gekregen. Schwarzgold heeft tot dusver achttien goedgekeurde zonen voortgebracht, waaronder kampioen Perpignan Noir en reservekampioen Instagram .

Schwarzgold is door Sabine Oberdieck, die in 2022 onverwachts te overlijden kwam, gefokt uit de elitemerrie Seeconda. Zij tekende ook voor het moederschap van de merrie Standing O’vation, die op zes- en zevenjarige leeftijd deelnam aan het WK Jonge Dressuurpaarden en daarna doorgroeide tot de nationale Grand Prix. Met hun halfzus Special Selection (v. Imhotep) was Oberdieck zelf actief in de dressuursport.

Sportcarrière

Schwarzgold werd in 2011 als premiehengst goedgekeurd en hij kwalificeerde zich vier jaar op rij voor de Bundeschampionate. Daarnaast won hij in 2013 de titel voor vierjarigen op het Trakehner Bundesturnier. Daarna werd hij door Sascha Böhnke opgeleid en uitgebracht tot nationaal Grand Prix-niveau. Na 2018 is hij niet meer gestart, maar ligt zijn focus volledig op de fokkerij.

Kampioenen

Als vaderdier heeft Schwarzgold zijn stempel gedrukt. Hij bracht achttien goedgekeurde zonen voort, waaronder Trakehner kampioen Perpignan Noir en reservekampioen Instagram en de Deense Trakehner kampioen Luxus. Hij bracht talloze merrie- en veulenkampioenen en de internationale Lichte Tour-paarden Speedway (mv. Anduc) en Dragonheart (mv. Hohenstein I).

Vijfde Hörem-hengst

Voor Hubertus en Ferdinand Poll van Gestüt Hörem, waar Schwarzgold gestationeerd staat, is het de vijfde hengst die is uitgeroepen tot Hengst van het Jaar. Zijn vader Imperio (2018), grootvaders Consul (1997) en Connery (2012) en overgrootvader Buddenbrock (2010) gingen hem al voor.

Bron: Horses.nl/Trakehner Verband