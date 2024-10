Podcast de Week van Horses – start indoorseizoen springen en Marcel Dufours talentenplan krijgt vorm

Deze week praten Marcel Dufour en Mirjam Hommes over de springsport. Ze bespreken de start van het indoorseizoen en de wereldbekercompetitie, de laatste etappe van de Globals en het talentenplan voor springruiters én springpaarden dat Marcel aan het opzetten is.

Het begon met een opiniestuk op Horses.nl waarin Marcel Dufour schetste hoe hard een opleiding voor jong springtalent (mens én dier) nodig is voor de Nederlandse springsport. Dat plan werd door lezers enthousiast ontvangen en is in een half jaar tijd verrassend concreet geworden. Er is inmiddels zelfs een accommodatie en binnenkort kunnen eigenaren en ruiters zich gaan aanmelden. Marcel vertelt in deze aflevering wat de stand van zaken is én hoe je de verdere ontwikkelingen kan volgen. Daarnaast hoor je uiteraard de Horses Headlines en de agenda voor dit paardensportweekend.

Wat is De Week van Horses?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je wekelijks een selectie van de actualiteiten uit de paardenwereld, behandelen we één onderwerp uitgebreider en geven we je een overzicht van de agenda voor het komende weekend. Hieronder de inhoud van de podcast van deze week.

De Week Van Horses – Aflevering 30, 2024

00:00 GCT en Wereldbeker, start van het indoorseizoen springen

12:45 Marcel maakt zijn plannen waar: talentenopleiding voor ruiter en paard

19:30 De Horses Headlines met onder meer: Merel Blom wint wereldtitel en hoe ga je om met de gemeente?

25:35 Wat staat er op de paardensportagenda?

Hoe luisteren?

Beluister de podcast gratis via één van de players hieronder. Of ga naar je favoriete podcastapp. We zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Soundcloud, Apple podcasts, Pocket Casts, YouTube en Podcast Addict.

Bron: Horses.nl