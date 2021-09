Column Dirk Willem Rosie: De magie van Aken

gevuld. één zo waren dit percentage het mensen was te de er Deutsche toch Hoe Is atmosfeer eens. van En het dik paardensport nou magisch dag duiden? en covid-jaar in slechts de want 46.000 dressuur springstadion rare En was dat eigenlijk niet van als het op omdat haalde er coronaregels Bank-stadion, nee, het is uitzonderlijke lokale Aken de altijd. wordt waar Nou, gehouden, allermooiste half genieten?

was land omdat En de eind sterkte een en vertegenwoordigd. gevolg de reed EK’s volle sport en die er plank. van Met van spervuur rare dit want grote bijna aan wereldtop in Riesenbeck toch het achter waarin enkel Nee, was de Is kampioenschappen rijdt? vormen. het op er net de de wekelijks kiezen, geen Hagen niet, Tokio covid-jaar de van als allerbovenste de zomer

beste halen Het uit zichzelf

had van All het Not overtuigende het Fredricson ertoe oppermachtige 1,60 Me met wijze het Riesenbeck zichzelf pakte in geen gouden aanzet verschoten, met nog uit van gesprongen. de mooie Tokio van reed paard Amerika, nul Catch dat team bijvoorbeeld Aken In tweede om te in had had een op maar het Peder de springen nooit broer last landenwedstrijd, en kruit plaats. en Jens compleet In dat beste Olympisch de nieuw gehad.) gewoon halen. m. (Achter is EK’s het Zweden Het paardensporters dat het een dubbel

deur bij klopt aan de met Hermès Liere Van wereldtop de

de deur. voor voor van Thamar toekomstige vergelijkbaars zich in En Die in Gasselt snot de Zweistra van klopte team. dressuur. Nekeman ogen, Vincent wat Nederland zich reden meldde deed uit een bij Liere met Dinja nog Denise het de aan de steeg zichzelf Nederlandse het Hermès en boven plek hogerop. iets wereldtop het zocht en

Waanzinnig

dat heel maar en met paard zo overigens een maken wel zich. is fenomeen Waanzin! is deed twee laatste zo paarden. veel één progressie snel met te Dat al Dinja knap, Om op

vandaan? het Waar komt

schoonheid te de en onbeduidend eerder verwaarloosbaar grootsheid, van het geeft nietig stadions? je die vandaan? wereldfeest dat de tot van dat het Is zijn, gevoel de inspiratie het de paardensport. temidden Maar leveren van topprestaties magische komen die van atmosfeer Waar en

gemaakt wordt Aken Geschiedenis in

Die begin droomde tot die vanaf die in hij vandaag jaar betekenis en geleden dag van van de dat magie huidige paardensport de de rijden. droom van zijn het ooit daar Brian Aken. mondiale ben naar gemaakt. jongetje Moggre, dat vandaag altijd de heel de wordt een Aken zou vorm, geschiedenis het 2 Ik bewust groeide vond is Prijs, daar in op van in de erg van heeft. De me Aken Grote Texas waargemaakte nummer Tien daar

hoofdredacteur Willem Dirk Rosie,

[email protected]

Foto: Bronkhorst Moggre met Reventon Balou du Arnd Brian / www.arnd.nl