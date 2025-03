Hoofdredactioneel commentaar: Horses volgt de paardenwereld en neemt verantwoordelijkheid

Horses volgt de paardenwereld. Letterlijk, maar ook figuurlijk. De paardensector gaat zelf voorop, wij informeren de lezers over wat de sector maakt en tot stand brengt. De paardensector moet sterk genoeg zijn (beter gezegd: worden) om uit zichzelf beschermd te zijn tegen de aantasting door (onredelijke) anti’s. De afgelopen maanden is te zien dat de paardenwereld – daarbij de dressuursport voorop – stappen zet. Er wordt gewerkt aan het creëren van die teflonlaag en het nemen van verantwoordelijkheid. In het nemen van die verantwoordelijkheid volgen wij nu: de redactie van Horses neemt meer verantwoordelijkheid voor de reacties die op onze platformen worden geplaatst door bezoekers. Wij willen het proces ondersteunen.

Anno 2025 brengen we veel tijd door in een social media-wereld die wordt bepaald door giftige algoritmes, die er alleen op gericht zijn zoveel mogelijk clicks te genereren, aandacht op te slokken en de bezoeker zolang mogelijk op het betreffende social media platform te houden.

Berichten die verontwaardiging en woede aanwakkeren, berichten waaronder heftige discussies ontstaan worden daardoor het meest gretig verspreid. Het opstoken van mensen tegen elkaar wordt zo continu versterkt, het verspreiden van nepnieuws evenzo.

Facebook heeft onlangs bekend gemaakt onafhankelijke factcheckers te ontslaan. Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Threads, stapt over op een systeem waarbij andere gebruikers commentaar kunnen leveren op mogelijk misleidende berichtgeving.

Feiten

Horses ziet het als zijn taak om een redelijk gesprek – gebaseerd op feiten – op gang te brengen. Verschillen in opvattingen brengen de paardenwereld verder, zo blijkt ook uit de stappen die nu gezet worden.

We willen daarbij wel zoeken naar de overeenkomsten in opvattingen, in plaats van alleen maar in te zoomen op de verschillen. Op social media als facebook die geen enkele moeite doen om haatzaaien en de verspreiding van nepnieuws te stoppen, willen we ons meer terugtrekken.

Natuurlijk leveren heftige discussies ons ook meer bezoek op, maar dat is niet de manier waarop wij mensen willen bereiken.

De discussie naar Horses halen

Om de paardenwereld te ondersteunen in het proces van het creëeren van een teflonlaag zullen we de mogelijkheid om te reageren op onze berichten op facebook inperken en we blijven evalueren of facebook nog een gewenst platform is om onze berichtgeving te delen.

Dat doen we niet van de één op de andere dag, maar geleidelijk. Veel bezoekers volgen onze berichtgeving via social media, met name via facebook. Daar vindt ook de discussie voornamelijk plaats, waarbij er – ook op onze facebookpagina – teveel ruimte in wordt genomen voor het verspreiden van haat.

Het modereren van facebook-reacties is niet mogelijk voor de redactie van Horses, op Horses kúnnen en doen we dat wel. Op Horses wordt elke reactie gecontroleerd, waarbij we regels hebben.

Die regels lees je hier:

Graag discussie

We willen met lezers in gesprek blijven gaan, we willen dat onze lezers met elkaar in gesprek blijven we willen onze lezers de mogelijkheid geven om onze berichtgeving te bekritiseren en indien nodig te corrigeren.

Maar daarbij willen we de balans wel terugbrengen in de discussie, zodat niet alleen berichten en reacties die veel woede en haat aanwakkeren – en de paardenwereld (ook onterecht) in een verkeerd daglicht stellen – door het algoritme aan een groter publiek worden getoond.

We willen gráág inhoudelijke reacties en discussies op basis van onze berichten, maar wel op een redelijke toon. Discussiëren doe je met inhoudelijke argumenten. Dat controleren we op Horses.

Rick Helmink

Coördinator Horses.nl

