Laat je horen! Adri Zekveld: ‘Transparantie is geen gunst, maar een recht’

Dressuurpaardenfokker Adri Zekveld kan niet aanwezig zijn bij één van de drie KWPN fokkerscafé's die op de agenda staan (de eerste vond gisteren plaats in Zwolle). Daarom deed hij een schriftelijke bijdrage op social media met de onderwerpen waar volgens hem dringend over gesproken moet worden. Lees de schriftelijke bijdrage van Zekveld hieronder:

Het KWPN organiseert de komende dagen weer ‘Fokkerscafé’s’. en heel goed initiatief. Daar kunnen de fokkers meepraten over alle actuele fokkerijzaken. Over vererving, het maken en uitvoeren van beleid. Helaas ben ik verhinderd om een bijeenkomst bij te wonen. Anders zou ik zeker van deze mogelijkheid gebruik maken om mee te denken wat momenteel belangrijk is voor ons als fokkers. Er gebeurt momenteel nogal wat. Noem maar een paar zaken die het nieuws beheersen in de sportpaardenfokkerij. Dierenwelzijn bijvoorbeeld of de alsmaar stijgende kosten waardoor voor veel fokkers de lol er wel afgaat. Zeker als ook de opbrengsten behoorlijk onder druk staan.

We kunnen best wel trots zijn op wat we samen hebben bereikt de afgelopen decennia. Door innovatief, creatief en wetenschappelijk onderbouwd beleid te ontwikkelen en dat ook consequent uit te voeren. En bij te stellen indien nodig.

Dit zijn momenteel in mijn ogen de speerpunten waar nog meer de aandacht naar uit moet gaan:

Fokkerij begint bij erfelijkheid! Eigenlijk is alles erfelijk bepaald.

Gezondheid! Er is al zoveel over gezegd. Beleid gemaakt. Meestal wordt dat beleid ook uitgevoerd. Maar niet consequent. Te makkelijk wordt gezondheid gezien als een soort schoonheidsideaal. Operatie hier, wat opvullen daar en hup, paard is gezond. Wel makkelijk gezegd als je een aspirant koper bent maar een fokker wordt geconfronteerd met de ellende. De fokker zit met de brokken. Er zijn al zo onnoemelijk veel data beschikbaar. Van het aanwezig zijn van ocd maar ook van rug en hals bevindingen. Ga daarmee aan de slag. Wees eens creatief.

In de ‘wandelgangen’ krijg je helaas meer informatie over slechte of goede verervers dan inzichtelijk is. Dat weten ook de beleidsmakers. En waar blijkbaar toch niet op wordt geselecteerd.

Zo ook met alle data die we hebben over sportprestaties, exterieur en beweging. Durf alle relevante informatie te publiceren of stop met het verzamelen ervan. De fokkers maken hoge kosten voor keuringen, zadeltesten en sportresultaten. Ze hebben dan ook het recht om over die gegevens royaal en ruim te kunnen beschikken. Transparantie moet leidend zijn.

We hebben een voorsprong ten opzichte van andere sportstamboeken. Laat die voorsprong niet tussen onze vingers doorglippen. Het zou helemaal ideaal zijn om samen te gaan werken met meerdere vooruitstrevende stamboeken. Meer, betrouwbare en relevante informatie verzamelen tegen belangrijk lagere kosten.

Ik zie een duidelijke vooruitgang in de selectie op karakter, met name in de dressuurpaardenfokkerij. Maar we moeten nog lang niet tevreden zijn. Het gaat ook over dierenwelzijn. Het heeft geen enkele zin om te blijven zeuren over paardenmensen en mensen met paarden. Alsof daar een duidelijke scheidslijn is te trekken. En als dat al zo is dan is wel het gevolg dat de paardenmensen financieel erg afhankelijk zijn van de mensen met paarden. Producent-consument, zeg maar. En als de consumenten vertrekken dan hebben we ( de paardenmensen) een echt probleem.

Opschuiven van de leeftijd waarmee we trainingen starten is bijvoorbeeld een goede stap die wordt gemaakt. . Alle jonge paarden worden beoordeelt in groepjes. Pavo, verrichtingsonderzoek of voorrijden daarvan, hengstencompetities, eptm, diverse jongepaarden competities…



Behalve een IBOP proef. Merkwaardig eigenlijk. Meestal 3 jarige merries die drachtig zijn en nog maar heel weinig “van de wereld” hebben gezien. Dus ook ruim voor de uitgetelde datum beoordeeld moeten worden. Ze kunnen nauwelijks de baan verkennen en moeten moederziel alleen een proef lopen die ook nog min. 6 minuten duurt. Met vaak spanning tot gevolg waarmee de jury dan weer om moet zien te gaan.

Gewoon stoppen hiermee en ook het eerste deel van een IBOP in groepjes beoordelen. Want we moeten oppassen dat een fokker meer belang hecht aan het oordeel van de meestal zeer ervaren en professionele ruiters en amazones die de paarden voorstellen, dan aan het juryoordeel over met spanning voorgestelde 3 jarige merries. Waardoor de spanning ook toeneemt bij de ruiter om dat weer te corrigeren. En een ibop als zinloos wordt ervaren tenzij je aan het predicaat waarde hecht.

Oja… de kampioenskeuringen zijn weer terug. Echt goed over nagedacht. En wat mij betreft, niet alleen de nrs 1-5 plaatsen maar gewoon de gehele kopgroep.

Nu nog de cijfertjes bij het verrichtingsonderzoek van de hengsten. Fokkers kunnen zelf ook wel wat zien maar we horen het ook graag van de echte deskundigen.

Veranderingen doorvoeren is niet heel erg moeilijk. De gevolgen daarvan kunnen overzien daarentegen wel.

En nogmaals, transparantie is geen gunst maar een recht.

Ik wens heel veel van mijn medefokkers een zeer informatieve avond toe. Daar kan je heel veel informatie krijgen. Zeggen wat je dwars zit, mopperen, prijzen, belonen en ook luisteren.

Onder de bezielende leiding van een externe voorzitter die weet waarover het gaat.

Adri Zekveld