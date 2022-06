Laat je horen! ‘Een utopie om te denken dat alleen welzijn en mooie plaatjes regelgeving beïnvloeden’

Geert-Frans Wasserberg van Pensionstal De Kawei voelde zich genoodzaakt om te reageren op de laatste column van KNHS-directeur Theo Fledderus. Die column ging over duurzame paardensport en -houderij (lees 'm hier helemaal). Lees de brief van Wasserberg, waar hij pleit voor meer professionalisering in plaats van mooie plaatjes en praatjes over welzijn, in onze ingezonden brieven-rubriek 'Laat je horen!'.

Geachte heer Fledderus,

Het motto zoals u noemt: evenwicht met de natuur in de eigen regio!

Prachtige woorden waar iedere boer achter staat en dit zal onderschrijven. Ook de ‘boeren’ die nu onder druk gezet worden omdat ze stikstof uitscheiden.

Inderdaad is het een mooi plaatje: koeien en paarden in een mooi weidelandschap. Vanwege de scherpe regelgeving rondom stikstof voor melkveebedrijven zien we steeds minder koeien in de wei.

Welzijn en mooie plaatjes

Het is een utopie om te denken dat we met alleen welzijn en mooie plaatjes van paarden in een wei, waar burgers en onze medestanders van genieten, de regelgeving vanuit Den Haag beïnvloeden.

Laten we eerst de paardenhouderij professionaliseren op regelgeving die bestaat en dit vooral beter en praktischer invullen, met de nadruk op de regelgeving voor de mineralenboekhouding.

In deze column schetst u het beeld dat de paardenhouderij een sector is die het landschap opnieuw gaat invullen. Dat we dit moeten doen door burgers achter ons te krijgen.

Zelfde behandeld als de koeienboer

Onze paardenhouderij gaat en wordt hetzelfde behandeld als de koeienboer die nu onder druk staat.

Een paardenbedrijf moet een omgevingsvergunning en Natuurbeschermingswetvergunning hebben, I&R bijhouden, voldoen aan de gecombineerde opgave en een mineralenboekhouding sluitend maken. In mijn ogen zijn dit allemaal zaken die lijken op het bedrijf van de koeienboer. Onze paarden mesten en urineren toch ook in de wei, onze stallen stoten ook ammoniak uit).

Huidige regelgeving klopt niet

De huidige regelgeving klopt niet, ook niet voor de paardenhouderij. Een heel simpel voorbeeld is dat een paardenbedrijf met een beetje grond die alle mest van de paarden netjes volgens de regels afvoert bijna geen dierlijke mest mag aanvoeren omdat ze de norm dan overschrijdt van 170kg N per hectare.

Vragen

De eerste vragen die bij mij als hippisch ondernemer naar boven komen zijn de volgende:

– Hoe laten wij ons gras groeien om de paarden te voeren?

– Hoe lang mogen onze paarden nog in de wei?

– Hoe moet ik dierenwelzijn zonder weidegang interpreteren?

– Hoe krijgt de paardenhouderij de mineralenbalans op orde?

Duurzaam en welzijn

Vaak komt het woord duurzaam en welzijn aan de orde omdat het hip is. Wat betekent dit voor onze kostprijs? Kunnen onze KNHS leden dit allemaal betalen? Ondernemers zullen namelijk de prijzen gaan verhogen vanwege stalaanpassingen, stijgende kosten voor aankoop van voer en andere zaken om het bedrijfsvoering uit te mogen oefenen.

Kunnen het nooit goed doen

Ik wil hierbij echt niet aangeven dat we onze ogen moeten sluiten voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Echter wel met de kanttekening dat dit door een klein clubje mensen op de kaart gezet wordt en waar we het nooit goed voor kunnen gaan doen.

We staan er goed op

Als de gehele sector eerst voor welzijn en duurzaamheid wil gaan en de rest uit het oog verliest gaan we eraan en worden we over een paar jaar hetzelfde behandeld als de koeienboer. Bij het grootste gros van de burgers staan we er goed op, vergeet dat niet!

Met vriendelijke groet,

Geert-Frans Wassenberg

Eigenaar Pensionstal De Kawei