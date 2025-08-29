De Efteling stopt na vijftien jaar met omstreden show met paarden

Na vijftien jaar stopt de Efteling met de omstreden Raveleijn-show. Het attractiepark bij Kaatsheuvel kondigt voor volgend jaar een nieuwe show aan in het openluchttheater. Daarbij worden geen levende dieren meer gebruikt. Tot en met de kerstvakantie is de show nog te zien.

Het openluchttheater waar de Raveleijn-show nu nog meermalen per dag te zien is, gaat voor de nieuwe show op de schop, meldt Omroep Brabant. Het theater zelf wordt verbouwd, de nieuwe show krijgt een andere verhaallijn met ‘indrukwekkende showeffecten’.

Brandende deken

Vooral over de levende paarden in de show was de afgelopen jaren het nodige te doen. De Partij voor de Dieren keerde zich in 2019 tegen de show, omdat paarden met een brandende deken op de rug galoppeerden. Nog in dezelfde week werd de show verstoord door dierenactivisten van de Vegan Strike Groep. Zij vonden dat de Efteling “als grootste pretpark van Nederland een voorbeeldfunctie heeft en hiermee moet stoppen”. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed vervolgens onderzoek en concludeerde dat er van dierenmishandeling geen sprake was.

Nieuwe show

“Het wordt een ronddraaiende zweefbeleving, waarbij bezoekers als het ware meevliegen met de vleugels van raven”, aldus Koen Sanders van de Efteling. “De vele vloeiende bewegingen en kantelingen zorgen voor een gevoel van intensiteit en spanning waardoor het een echte thrill-ervaring wordt.”

Het vernieuwde gebied opent waarschijnlijk eind 2026. De huidige paardenshow is nog tot en met de kerstvakantie te zien.

