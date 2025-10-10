Annet Geerdink (56) van Stal de Geerke overleden

Paardenfokster Annet Geerdink (56), de vrouw achter Stal de Geerke in Neede, is overleden. Geerdink fokte zowel spring- als dressuurpaarden en uit haar stal komen onder andere de 1,50m. geklasseerde paarden Hyper G en Feromoon G en de 1,40m.-geklasseerde paarden Basic Instinct WM en Flower Power G.

Geerdink was ongeleeslijk ziek en is afgelopen woensdag overleden. Op haar facebook meldt de familie dat Annet Geerdink in ‘rust en vrede’ is overleden.

In een door Stichting Levensportret (een stichting die ongeneeslijke zieke mensen de kans geeft om hun levensverhaal kostenloos vast te leggen in een professioneel videoportret) boek vertelt Geerdink over hoe ze in het leven stond en hoe ze herinnerd wil worden.

Bron: Horses.nl