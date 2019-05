Sara Algotsson’s Arpertina toch overleden na brand in vrachtwagen

Ruim een week geleden brak in de vrachtwagen van Sara Algotsson-Ostholt brand uit. De Zweedse amazone was op de terugweg naar huis van de internationale eventingwedstrijd in Sopot. Ze verloor direct de zevenjarige Chaccos Crack (Chacco’s Son x Lando). De tienjarige Arpertina (Arpeggio x Potsdam) liep zware brandwonden op en werd in een dierenkliniek opgenomen. De merrie is vanmorgen toch aan haar verwondingen overleden.

Op Facebook schrijft de aangeslagen Sara Algotsson: “R.I.P lieve Peggy, je vocht zo hard en we dachten dat je nog heel lang bij ons kon blijven! Ik ben heel verdrietig, je was zo’n lief paard met zo veel kwaliteit, zeg Chacco maar gedag van ons…”

Arpertina was sinds haar zesde bij Sara Algotsson. De tienjarige Westfaalse merrie was het paradepaard van de Zweedse en moest haar een plek in het Zweedse team geven voor de komende kampioenschapen en de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Algotsson debuteerde met de dochter van Arpeggio in 2017 in Sopot en won direct. Twee jaar later liep het paar hun eerste lange 4* in Sopot waarin ze dertiende werden. Een week eerder was er een vierde plaats in de korte 3* in Sopot.

Bron Facebook/Ridsport