De Vries geboekt voor vijf Group I rennen met miljoenen aan prijzengeld op zaterdag a.s.

Dat Adrie de Vries een internationale topjockey is, weet iedereen wereldwijd en het verbaast niemand dat de Gentelman Rider is geboekt om te Dubai in maar liefst vijf Group I rennen te rijden. De Dubai World Cup rennen met als apotheose de Dubai World Cup zelf heeft in deze Covid-tijd wereldwijd toppaarden aangetrokken en laten invliegen net als topjockeys Frankie Dettori, William Buick, Christophe Soumillon, Mickael Barzalona, David Egan, Ryan Moore, Joel Rosario, Luis Saez, Oisin Murphy en natuurlijk onze Adrie de Vries.

Gedurende de wintermaanden traint en werkt Adrie al tientallen jaren in het Midden-Oosten en is dit seizoen al uitermate succesvol met 23 overwinningen waarin hij voor zijn eigenaren maar liefst € 900.000 aan prijzengeld won.

Dubai Kahayla Classic

Adrie zal in de eerste koers van de Dubai World Cup rennen starten in de met $ 750.000 gedoteerde Dubai Kahayla Classic voor Arabische volbloeds. In de ren over 2000 meter op zand zal hij Al Raba ‘Al Khali tegen geduchte tegenstanders als Mutwakel Al Khalediah, Mubasher Al Khalediah, RB Money to Burn en RB Frynchh Dude en Brraq, waarmee De Vries de eerste Group I ren van het seizoen won, berijden.

Dubai Golden Shaheen

In de Dubai Golden Shaheen, de met $ 1,5 miljoen gedoteerde ren over 1200 meter op zand zal Adrie op Al Tariq starten. Al Tariq wordt getraind door lokale trainer Doug Watson die zei dat het paard zich goed heeft hersteld na zijn overwinning drie weken geleden op Super Saturday en dat het paard goed de kickback (het opspattend zand) van de renbaan van Meydan aankan en zich daar weinig van aan trekt. Dat is goed nieuws want veel paarden houden hun adem even in als zij geconfronteerd worden met het opspattende zand van hun voorgangers. Watson verwacht dat deze sprintkoers een hele snelle ren gaat worden. Al Tariq dient het op te nemen tegen onder andere de door Japan ingevlogen Matera Sky en Copano Kicking, die tijdens de Saudi Cup rennen de Dirt Sprint won, en Justin.

Dubai Turf

De met $ 4 miljoen gedoteerde ren over 1800 meter op gras zal De Vries het op Glen Force gaan opnemen tegen favorieten als Lord North en Lord Glitters en tegen Wildman Jack, Land of Legends en Eqtiraan. Adrie kent de door Fawzi Nass getrainde Glen Force goed en won op 12 maart j.l. te Bahrain.

Dubai Sheema Classic

Deze met $ 5 miljoen gedoteerde ren over 2410 meter kent zeer sterke paarden als Mishriff, de winnaar van de Saudi Cup 2021, de uit Ierland ingevlogen Mogul die afgelopen december de Longines Hong Kong Vase won, de uit Japan ingevlogen Chrono Genesis, de winnaar van de Arima Kinen, Loves Only You en het Godolphin trio Walton Street, Star Safari en Dubai Future. Adrie zal voor Fawzi Nass Simsir berijden.

Dubai World Cup

Deze ren over 2000 meter op zand is de apotheose van het Dubai World Cup Carnival en is met $ 12 miljoen gedoteerd. Adrie zal de door Nass getrainde Salute The Soldier berijden en behoort samen met Mystic Guide van Godolphin tot de favorieten van deze ren. Tegenstanders van formaat als de Amerikanen Sleepy Eyes Todd en Jesus’ Team, die tweede werd in de Pegasus World Cup, en de Japanner Chuwa Wizard mogen er zijn maar Salute The Soldier heeft zijn bloedvorm de afgelopen maanden weten vast te houden en won onder De Vries recent en overtuigend de Al Maktoum Challenge R3, de generale repetitie voor de Dubai World Cup, waarin zij hun eerdere tegenstanders als Hypothetical, Thegreatcollection, Secret Ambition achter zich lieten.

De Dubai World cup rennen zijn zaterdag a.s. vanaf 13.15 uur live te volgen op www.youtube.com/user/DubaiRacingMeydan.

Bron: Horses.nl