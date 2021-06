Godolphin wint Cazoo Epsom Derby en Belmont Stakes

Voor Sheikh Mohammed en zijn renstal Godolphin begon de dag met het winnen van de Cazoo Derby in Epsom met Adayar (Frankel x Anna Salai) en eindigde die aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in New York toen het paard Essential Quality (Tapit x Delightful Quality) de NYRA Belmont Stakes won.

Niets is grilliger dan eigenaren en trainers van renpaarden die voorkeuren voor jockeys hebben om hun paarden te berijden. Afgelopen woensdagmorgen trok Aidan O’Brien vijf pupillen uit de Derby terug en zo kwam jockey Frankie Dettori zonder rit in de Derby te zitten. Jockey Adam Kirby was al geboekt om het paard John Leeper te berijden maar de eigenaren wisselde Kirby woensdagmiddag in voor Frankie Dettori en zo zat Kirby vervolgens zonder paard. Trainer Charlie Appleby’s eerste keuze voor het paard Adayar was dat Kirby, een van zijn trouwste jockeys, hem zou berijden maar ja die was al geboekt dus boekte Appleby tweevoudig jockeykampioen Oisin Murphy om Adayar te berijden. Toen Kirby werd vervangen en beschikbaar kwam, verving Appleby Oisin Murphy voor Kirby waardoor Murphy aan de zijlijn naar de Derby moest kijken.

Slechte start, toch winst

Voor jockey Adam Kirby veranderde de teleurstelling van het niet mogen berijden van het paard John Leeper in een dag met een gouden randje toen hij op Adayar de Derby won. Na een slechte start maar in een heel knap gereden koers perste Kirby zijn paard in een gaatje langs de reling en ging er in de laatste paar honderd meter vandoor om met 4 ½ lengte te winnen voor Mojo Star. Stalgenoot Hurricane Lane werd derde, favoriet Bolshoi Ballet werd zevende en John Leeper werd negende. Kirby’s collega’s waren verrukt en verlieten de weegkamer om hem toe te juichen in de winnaarscirkel.

Afgebeld

Een beduuste Kirby: “Je had het eerste uur niet bij me willen zijn, nadat ik ingewisseld werd. Ik werd gevraagd om John Leeper te rijden en dat aanbod heb ik aanvaard. Vijf minuten later belde Appleby mij op en vroeg me om Adayar te rijden, maar ik zei hem dat het me speet want ik had mij net aan John Leeper verbonden. Ik ben een man van mijn woord. Toen ik zonder paard kwam te zitten, belde Appleby mij weer op om Adayar te rijden. Dit is een dag die ik nooit zal vergeten. Er was net genoeg ruimte tussen de reling en het paard naast mij en ik wist dat ik een beslissing moest nemen. Ik bleef aan de reling koersen en gelukkig was het paard dapper genoeg om door het gat te gaan en door te galopperen.”

Grootste uitdaging

Appleby: “Adam Kirby is lid van ons team sinds ik met trainen begon. Het was niet mijn bedoeling om Adayar in de Derby te laten lopen, omdat hij slechts één van zijn vorige vier rennen had gewonnen. Het zou de grootste uitdaging van zijn jonge leven betekenen en het was onwaarschijnlijk dat hij de Derby zou kunnen winnen. Sheikh Mohammed overtuigde mij om Adayar toch in de Derby te laten lopen en het paard en jockey hebben een fantastische ren neergezet. Toen Kirby beschikbaar kwam belde ik Oisin Murphy op en toen Oisin de telefoon opnam, zei hij: ‘Ik weet wat je gaat zeggen, Charlie, en ik begrijp het.’ Alle lof ook voor Oisin want hij is een echte professionele sportman.”

Belmont Stakes

Een paar uur later won Godolphin’s gefokte Essential Quality, de tweejarige kampioen in de USA van 2020, onder jockey Luis Saez de Belmont Stakes met 1 ¼ lengte voor Hot Rod Charlie en als derde aankomende Rombauer.

Bron: Horses.nl