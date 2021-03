Godolphin wint Dubai World Cup voor 3e keer op rij met favoriet Mystic Guide

De door Emirates Airline met $ 12 miljoen gesponsorde jubileum Dubai World Cup 2021 kende met aanvankelijk 14 paarden een top deelnemersveld. Opnieuw claimden de Emiraten de overwinning: de vierjarige Mystic Guide (Ghostzapper x Music Note) van Godolphin, de renstal van HH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, won de koers. Voor Godolphin was het de negende Dubai World Cup-overwinning en de derde zege op rij in deze prestigieuze Group I ren. De race verliep nogal chaotisch.

De Group I ren over 2.000 meter op de zandbaan begon vrij rommelig. Tijdens het defilé maakte Great Scot amok en wierp Frankie Dettori af. Het paard werd na enige tijd gevangen maar had al zoveel meters rond gegaloppeerd dat deelname niet meer tot de mogelijkheid behoorde. Dettori baalde en liep terug naar de kleedkamer. Voor hem en het paard waren de ren over.

Ervandoor

Vervolgens, op het moment dat de laatste paarden in de startbox werden geladen, presteerde Military Law het om onder de startbox door te kruipen. Het paard ging er zonder jockey vandoor. Dat leidde ertoe dat alle paarden weer achterwaarts uit de startboxen werden geleid, gevolgd door de jacht van de renbaanmedewerkers op Military Law, om hem te vangen. Military Law had net als Great Scot te veel meters gemaakt en verscheen dus ook niet aan de start. Ook zijn onfortuinlijke jockey Antonio Fresu vertrok richting kleedkamer. Voor de jonge Italiaan was deze avond één om nooit te vergeten. Na het winnen van de Dubai Golden Shaheen met Zenden, brak het paard honderd meter na de finishlijn zijn been… En nu ging zijn paard onder de startbox door en verdween zijn kans in de Dubai World Cup ren.

Oppermachtig

Nadat de overgebleven paarden weer waren geladen, kon de koers met vertraging van start gaan. Adrie de Vries vertrok als een speer op Salute The Soldier, net als de aan de binnenkant koersende Hypothetical en Capezzano die gelijk de leiding namen met Mystic Guide als derde en De Vries daarnaast. Die positie hield stand tot de laatste vierhonderd meters koers toen de Panamese jockey Luis Saez de favoriet Mystic Guide losliet. Ze galoppeerden met overmacht naar de finish met 2 ¾ lengte op de Japanse topper Chuwa Wizard, die naar de tweede plek werd verwezen, met 1 ¼ lengte daarachter Godolphin’s Magny Cours. Vierde werd Hypothetical en Adrie de Vries op Salute the Soldier verdiende voor zijn eigenaren nog $ 360.000 met een vijfde plek.

De Vries tevreden

De Vries zei na afloop: “Onze start en het tempo waren goed en na het uitkomen van de laatste bocht werden de koplopers moe, versnelde mijn paard niet meer en bleef in hetzelfde tempo lopen. Hij voelde niet zo krachtig aan zoals in de laatste ren maar ik ben tevreden.”

‘Heel speciaal’

Voor de Noordamerikaanse trainer Mike Stidham was dit zijn eerste overzeese deelname en tevens hoogtepunt in zijn carrière. Stidham: “Ik wil ten eerste mijn medeleven betuigen met het overlijden van Sheik Hamdan. Verder was deze avond heel speciaal en erg spannend. Mystic Guide is een stoer, maar ongeduldig paard en hij houdt er niet van als iemand hem te veel in bedwang houdt. Om die reden zadelde ik hem al buiten de stal op. Die ongeduldigheid werd er in de paradering niet minder op en hij kalmeerde ook niet echt toen Great Scot los over de baan galoppeerde. Daarbij kwam ook nog eens dat wij twee keer de startbox in moesten omdat Military Law er vandoor was gegaan. Het paard bleef door toedoen van zijn jockey zijn hoofd er gelukkig toch bij houden. Ik kreeg een goed gevoel toen ik hun op een derde positie zag koersen en ik ben erg trots op om op de 25e verjaardag van de Dubai World Cup voor Sheikh Mohammed te winnen. Voorlopig blijven wij in Amerika met hem koersen en hopelijk keren wij volgend jaar hier weer terug.”

‘Plan gelukt’

De Panamese jockey Luis Saez vertelde na zijn overwinning: “Ons plan om goed te starten en een goede positie te bemachtigen is perfect gelukt. Het is nog een jong en nerveus paard, maar wel zeer getalenteerd paard. De laatste keer dat ik op hem reed wist ik dat hij een groep 1 winnaar was. Vandaag bewees hij dat en hij heeft de gave om iedere keer nog beter te worden. Het is geweldig om deze ren te winnen en mijn jongensdroom is uitgekomen.”

Bron: Horses.nl