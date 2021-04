Wellington wint zijn eerste Group I ren met de FWD Chairman’s Sprint Prize

Vandaag won de 4-jarige Wellington (All Too Hard x Mihiri) zijn eerste Group I ren in de door FWD gesponsorde sprintkoers van 1200 meter op gras in Hong Kong. Deze internationale Group I ren staat in de top 100 wereldwijd van alle Group I rennen. De paarden uit Hong Kong behoren tot de beste ter wereld dus het deelnemersveld van 13 paarden maakte dat er over de kwaliteit van de koers niets te klagen viel. Het prijzengeld voor deze ren bedroeg ruim € 1,9 miljoen.

De grote favoriet was Danon Smash, de enige buitenlandse deelnemer uit Japan. Maar rennen zijn rennen en de favoriet kwam er vandaag tegen de kanonnen uit Hong Kong niet aan te pas.

Sprinter van de toekomst

Wellington is een veelbelovende jongeling die vorig jaar direct indruk maakte door een reeks overwinningen te scoren in zijn eerste renseizoen. Van zijn negen starts had hij zes keer gewonnen, maar dat waren niet bij zo’n grote rennen als deze. Na vandaag staat de score dus op zeven overwinningen vanuit tien starts. De jeugdige leeftijd van het paard leidt er toe dat hij wel eens Hong Kong’s sprinter van de toekomst kan worden. De aanwezigen uit Hong Kong juichten in elk geval luidruchtig voor de winnaar. Trainer Richard Gibson behaalde hiermee zijn eerste Group I overwinning in de afgelopen vijf jaar.

‘Om deze ren tegen al die goede paarden te winnen is geweldig’

Jockey Alexis Badel ”ik ken dit paard al sinds vorig seizoen en hij heeft samen met mij al heel wat overwinningen behaald. Om in deze ren tegen al die goede paarden te winnen is geweldig. De koers verliep perfect en Wellington voelde relaxt aan. Toen ik druk op hem ging uitoefenen reageerde hij goed.”

Bron: Horses.nl