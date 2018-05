Kirsten Beckers: ‘Héél raar om zonder paard op concours te gaan’

Kirsten Beckers reed de negenjarige ruin alleen in de eerste proef. “Vorige week hebben we op de eerste selectie twee proeven gereden”, vertelt Beckers die toen in de eerste proef tweede werd met dik 69 procent en in de proef teveel fouten kreeg voor een echte hoge score. “Dat was jammer maar we hebben nog maar zo weinig wedstrijden gereden en moeten nog een beetje een combinatie worden. Nu het geen selectiewedstrijd was rijd ik liever één proef, dan kunnen we ons daar helemaal op concentreren.”

Achten en fouten

Op het protocol stond een hele rits achten. Onder andere voor het binnenkomen, uitgestrekte draf, uitgestrekte stap, wissel na de contragalop en houding en zit. “Easy liep heel goed maar we hadden best nog veel fouten. De wissel na de tweede pirouette ging naar de filistijnen, de pirouettes waren niet zoals hij ze kan, de series waren een beetje slingerend en in de overgang van galop naar draf op de laatste AC-lijn viel hij stil. Dan gaat het best hard. Maar gelukkig heeft Easy best veel kwaliteit in het lopen waardoor hij zich fouten kan permitteren”, aldus Beckers die terugkijkt op een geslaagde wedstrijd op deze nieuwe Subtoplocatie. “Het is een leuke accommodatie met een gezellige kantine en goede bodems.”

Geen alledaagse constructie

Het uiteindelijke doel met Easy Quo is de Grand Prix. “We gaan lekker kilometers maken, ervaring opdoen en bouwen het rustig op. Het is écht een paard met veel talent voor de toekomst”, vervolgt Beckers enthousiast. Ze rijdt de zwarte ruin voor zijn eigenaresse Sanne Scheepers, die hem zelf op stal heeft, een aantal keer per week naar Beckers brengt om te trainen en de andere dagen zelf in het zadel zit. “Sanne brengt Easy met de trailer naar de wedstrijden en het is voor mij héél raar op zonder paard op concours te gaan. Maar dat hoort ook bij deze constructie.”

Luxepositie

Het ziet er naar uit dat Beckers ook in de toekomst kan blijven beschikken over de talentvolle Status Quo-zoon. “Sanne krijgt geregeld vraag naar Easy maar doet hem absoluut niet weg. Dat is voor mij een luxepositie en Sanne heeft er op deze manier zelf ook heel veel plezier van. Ze kocht hem als 2,5-jarige met als doel recreatie en ik grap wel eens: ga er nog maar zo een zoeken. Maar dat lukt natuurlijk geen tweede keer.”

Van Schaick volgt

Ook de nummers twee en drie reden alleen de eerste proef. Joyce van Schaick noteerde met Royal Heritage (v. Royal Blend) de tweede score van 62,50%. Marieke de Heul reed Didi Fomia (v. Westpoint) met 61,57% naar de derde plaats.

Scheeres wint tweede proef

In de tweede proef ZZ-Zwaar vond het jurykoppel twee proeven winstpuntwaardig. Claudia Scheeres – Roos behaalde met Biotelli’s Empereur (v. Krack C) de winnende score van 62,50%. Met 61,50% eindigden Nadia Brouwer en Amigo (v. Flemmingh) als tweede.

Lees ook:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl