Kirsten Brouwer en Sultan ‘swinging in the rain’ naar overwinning

Na Jumping Amsterdam, waar Sultan des Paluds succesvol debuteerde in de Lichte Tour, verscheen hij niet meer in de ring. Vlak daarna moest Kirsten Brouwer haar kanshebber op eremetaal afmelden voor de KNHS Indoorkampioenschappen ZZ-Zwaar omdat hij niet fit was. “Daarna hebben we even rustig aan gedaan. Sultan had een ontzettend druk seizoen gehad en omdat er geen belangrijke wedstrijden waren, heb ik hem even lekker thuis gehouden. De boog kan niet het hele jaar gespannen staan en ik denk dat de pauze hem goed heeft gedaan”, legt Brouwer uit.

Slingertje hier en daar

Ondanks de geslaagde rentree merkte Brouwer wel dat Sultan wat wedstrijdritme miste. “Sultan kreeg hoge punten in alle drie de gangen maar we hadden een hier en daar een slingertje en best veel dingen die beter kunnen. Zo kon de AC-lijn rechter en reed ik de pirouette te voorzichtig in waardoor hij ging twijfelen. Er is nog genoeg ruimte voor verbetering maar voor nu ben ik super blij”.

NK en internationaal

Het duo doorstond probleemloos de plotseling veranderde weersomstandigheden en dat leverde een mooi compliment van de jury op. “Het was vandaag raar weer, heel heet en plotseling ging het onweren met precies tijdens mijn proef een wolkbreuk. De jury vond het echt ‘swinging in de rain’, echt heel leuk om te horen”, vervolgt Brouwer die volgende maand ook de derde selectie voor het NK rijdt en naast het NK dit seizoen ook graag internationaal wil starten. “We gaan nu weer lekker aan de bak. Ik heb er super veel zin in. Sultan is een heerlijk wedstrijdpaard en weet altijd wanneer het moet gebeuren”.

KWPN-hengst Glamourdale tweede

Charlotte Fry en de KWPN-hengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale) noteerden met 72,647% de tweede score boven de 70 procent. Stephanie de Frel reed VMF Farmana Angel (v. Armani) met 69,632% naar de derde plaats. Met 68,382% mocht Jos Hogendoorn voor zijn proef met Convalaria (v. Valdez) de vierde prijs in ontvangst nemen. Chantal Nijpjes reed Checavara (v. Rubiquil) met 68,235% naar de vijfde plek.

Nijpjes wint Inter I

Naast de Prix St. Georges kwamen Chantal Nijpjes en Checavara ook van start in de Intermédiaire I. In deze kleine groep waren ze met de score van 67,535% de overtuigende winnaars.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl