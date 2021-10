BWP aan kop WBFSH-ranking springen

Waar het KWPN stamboek al geruime tijd de nummer 1 is op de WBFSH-ranking dressuur, is het Belgische BWP stamboek de nummer 1 bij het springen. Namens het BWP staan H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof) en King Edward (v. Edward) bovenaan op de individuele ranglijst. Het KWPN moet genoegen nemen met de vierde plaats. Explosion W (v. Chacco-Blue) is met een vierde plaats de hoogst geklasseerde KWPN'er.

Vorig jaar ging het KWPN nog aan de leiding in alle disciplines. In de dressuur heeft het stamboek de leiding gehouden. In het springen is het BWP het KWPN dit jaar voorbij gestreefd. Naast Malin Baryard-Johnssons Indiana en Henrik von Eckermanns King Edward hebben Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek), Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck), Hester (v. Wandor vd Mispelaere) en Mumbai (v. Diamant de Semilly) voor de nodige punten gezorgd. Het stambook heeft een punten totaal van 7.387.

SF tweede, Holstein op drie

Achter het BWP staat het Selle Français tweede (6.664 punten) met de Zandor-zoon Unick du Francport als hoogst geplaatste op de de zevende plek. Holstein staat op de derde plaats (6.390 punten) met C Vier 2 (v. Cardento) en Sanne Thijssens Con Quidam RB (v. Quinar) in de top tien.

Explosion W vierde plaats

Het KWPN heeft alleen Explosion W in de top tien. De zoon van Chacco-Blue werd onder Ben Maher Olympisch kampioen en staat op de individuele WBFSH-ranking op de vierde plaats. Glamour Girl (v. Zirocco Blue VDL) van Henrik von Eckermann is de tweede KWPN’er op de individuele ranking en staat 20ste.

Klik hier voor de WBFSH-ranking.

Bron Horses.nl