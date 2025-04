Wilgo van de Mheen kiest beste ruiter voor zijn paard: ‘Op dit niveau heb je een professional nodig’

Dat Kaspar R (v. Eldorado vd Zeshoek TN) heel goed kon springen, liet hij als jong paard al zien. Omdat hij net niet de gewenste hengstenuitstraling had, verkochten Team Nijhof en fokker Marinus Rietberg hem als ruin aan Wilgo van de Mheen. Het resulteerde afgelopen zondag in de bronzen medaille op het NK springen onder niemand minder dan Harrie Smolders.

“Ik koop vaker jonge paarden bij Nijhof, en Kaspar kocht ik in een koppeltje van drie. Hij sprong goed en Rowen heeft hem gereden, maar ook Nick en Monique van den Broek. Rowen is gestopt met rijden, hij is te druk met het bedrijf, en als je echt verder wilt, heb je een profi nodig. Ik heb gezocht naar de beste combinatie, de beste voor het paard en het beste voor ons, en dat was Harrie. Hij heeft hem nu zo goed voor elkaar, dat is fantastisch om te zien.”

Lees het levensverhaal van Kaspar R in De Paardenkrant van deze week.

