Schröder nipt naast podium in Kronenberg

De 2* Grote Prijs van De Peelbergen is zaterdagavond gewonnen door de Duitser Philip Houston met Sandros S Bella (v. Sandro Boy). Houston zette al in de eerste helft van de barrage de tijd op scherp met zijn twaalfjarige merrie. Gerco Schröder ging sneller met Glock's Galanda (v. Lexicon), maar hij kreeg al op de eerste hindernis een pechbalk en werd vierde.

Eerste starter van 10 barrageruiters was de Sloveen Gaj Riossa met Heidelberg (v. Mylord Carthago), die foutloos en vrij snel het parcours afwikkelde. Ook de vierde combinatie was foutloos, maar Philip Houston en Sandros S Bella reden de tijd van de Sloveen wel flink kapot. Ze waren 2,5 seconden sneller.

Moerings en Beerse

Dat bleek vervolgens een onmogelijke opgave voor de andere zes combinaties. Bas Moerings ging met de zelfgefokte Jesther (v. Cardento) direct snel uit de startblokken, maar kreeg een balk en leek later in het parcours iets te vertragen. Moerings werd uiteindelijk achtste. Kevin Beerse kwam totaal niet uit op hindernis drie en kreeg elders ook een balk met zijn grote bruine merrie Gilona AO (v. Zavall). Beerse werd tiende.

Schröder en Lyngvaer pech

In de slotfase reed de Deense Renee Ulvsbjerg een mooi foutloos rondje met de bloedgemaakte merrie Celeste Balslev (v. Conthargos). Het bleek uiteindelijk goed voor plaats drie, achter Riossa. Een-na-laaste starter Gerco Schröder reed Glock’s Galanda mooi voorwaarts op de langere lijnen en kwam steeds goed uit. Ook de eerste hindernis werd op volle snelheid genomen en leek OK qua afstand, maar de merrie tikte met een voorhoefje nét de achterste balk uit de oxer. De bruine kwam met haar grote galoppade in de snelste tijd binnen. Tenslotte was de Noorse stalamazone van stal Hendrix, Oda Charlotte Lyngvaer, aan de beurt. Met de mooie grootramige First Class (v. Amadeus) ging ze snel en netjes door de baan, maar zag op de laatste hindernis een balk vallen toen haar paard er wat scheef op kwam. Lyngvaer werd zesde achter Yuri Mansur en zijn eigen Qh Alfons Santo Antonio (v. Aromats) die nog een stukje sneller waren.

Bron: Horses.nl