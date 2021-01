Richard Vogel en David Will over 2020

De twee springruiters Richard Vogel en David Will lieten zich in 2020, dat voor velen een moeilijk jaar was, niet afremmen door de corona-pandemie en richtten in het najaar hun gezamenlijke bedrijf op. Ze vertellen hoe ze 2020 hebben ervaren.

“Atletisch en economisch gezien was 2020 zeker mijn meest succesvolle jaar tot nu toe”, vertelt de jonge maar succesvolle Vogel. Afgelopen coronajaar won hij meer dan 125 concoursen. Natuurlijk zorgde het coronavirus ook bij hem voor opschudding in de plannen van het team. Toch bleef Vogel positief: “Ik had veel tijd voor de jonge paarden.”

Kansen

David Will had een soortgelijke ervaring, het jaar vroeg veel flexibiliteit van hem. “Het was een hele uitdaging, maar zo’n crisis brengt ook kansen met zich mee”, vertelt hij. Met 26 paarden en 7 vaste medewerkers loopt het jonge bedrijf van de twee springruiters goed. Het duo hoopt op een “normaler” 2021 zodat de wedstrijden vanaf halverwege het jaar weer volop plaats kunnen vinden.

Bron: Spring-Reiter/Horses.nl