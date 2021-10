Wederom overwinning voor Bart Bles in Samorin

Bart Bles greep vanmiddag voor de tweede dag op rij de overwinning in Samorin. Gisteren won hij met de KWPN'er El Rocco (v. Zirocco Blue VDL) de 1.40/1.45m-rubriek en vandaag voegde de combinatie daar de winst in het 1.45m aan toe. Bles noteerde met het fokproduct van C. en H. Soethout-Koopman de snelste tijd van 31,34 seconden in de barrage.

De rubriek telde 40 deelnemers, waarvan er zich 12 selecteerden voor de barrage. 9 combinaties wisten een foutloos barrageparcours te rijden.

Oplatek tweede

De tweede plaats was voor de Pool Andrzej Oplatek, die met de 12-jarige Odile du Soufflet (v. Ogano Sitte) foutloos bleef in de barrage. Met een tijd van 31,54 seconden greep de combinatie net naast de winst. De Amerikaanse amazone Jessica Springsteen werd derde met Tiger Lily (v. Balou du Rouet). Springsteen stuurde de 14-jarige merrie zonder fouten door de barrage en finishte in een tijd van 32,45 seconden.

Vrieling vijfde

In de top 10 eindigde nog een Nederlandse combinatie. Jur Vrieling behaalde met Chabada de l’Esques (v. Quebracho Semilly) de vijfde plaats. Het duo reed een barrage zonder fouten in 33,16 seconden.

Bron: Horses.nl