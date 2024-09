Vrielings’ Jourdain VDL verkocht aan Spaanse ruiter

Zojuist maakte Jur Vrieling de verkoop bekend van de tienjarige ruin Jourdain VDL, waarmee hij eind april nog brons behaalde op het Nederlands Kampioenschap Springen voor senioren. De Zapatero VDL-zoon zal zijn verdere carrière voortzetten onder het zadel van de Spanjaard Carlos Lopez Fanjul.

Zoals bekend werden eind vorig jaar meerdere toppaarden uit de stal van Jur Vrieling verkocht omdat Vrielings sponsor SF Equestrian zich minder op de topsport wilde focussen. In die tijd kreeg de ruiter uit Holwierde de beschikking over Jourdain VDL van familie Van de Lageweg, voorheen jarenlang dé eigenaar van Vrielings paarden. In een zeer korte tijd wist hij de ruin klaar te stomen voor het grotere werk. Het duo belandde zelfs op de longlist van Parijs en werden uiteindelijk geselecteerd als niet-meereizende reserve.

Bron: Horses.nl/Instagram