Gratis webinar ‘Suiker: een must, maar bewust’

Suiker in paardenvoeding is een veel besproken onderwerp. Veel paardeneigenaren en ruiters hebben een negatieve associatie bij suiker. Maar ieder paard heeft suiker nodig. Voor de algehele gezondheid en zeker ook voor het leveren van prestaties. Op zichzelf is suiker dus niet gevaarlijk voor paarden. Echter, een overschot aan suiker kan voor gezondheidsproblemen zorgen. Daarom houden Bit en Cavalor op donderdagavond 19:30 uur een gratis webinar.

Tijdens het webinar van 20 mei komen paardendierenarts Erica Reijerkerk en Cavalor nutritionist Fien Demeyere aan het woord. Erica is paardendierenarts en gespecialiseerd in inwendige ziekten bij het paard. Fien is nutritionist en geeft dagelijks voedingsadvies aan paardeneigenaren. Deze twee experts nemen de kijkers mee in de feiten en fabels rondom suikers in paardenvoeding. Zij laten zien hoe JIJ grip kunt krijgen op het ‘suikermanagement’ voor jouw paard.

Ook wordt een bezoekje gebracht aan Dressuurstal van Baalen en laten Marlies en Coby van Baalen zien hoe het ‘suikermanagement’ op hun stal is georganiseerd. En uiteraard is er ruim voldoende tijd om kijkersvragen te beantwoorden.

Wil jij meer weten over: