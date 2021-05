Boete en schorsing voor springruiter na ‘zweepincident’ in ring

De in de Verenigde Staten woonachtige Duitse springruiter Kevin Lemke kwam onder vuur te liggen toen de dierenrechtenorganisatie PETA een video in handen kreeg waarop te zien is dat Lemke zijn paard in de springring meermaals sloeg met de zweep. Peta eiste een onderzoek door de FEI en de USEF. Het leidde tot een schorsing van vier maanden en een boete van 4000 dollar.

PETA riep op tot een onderzoek nadat op videobeelden van een nationale wedstrijd in Zuid-Californië op 30 januari te zien was hoe Lemke zijn paard Good Luck meerdere malen met een zweep sloeg nadat het paard weigerde voor een sprong. Lemke werd vervolgens gediskwalificeerd voor overmatig gebruik van de zweep. Na het belsignaal voor uitsluiting reed hij een hindernis aan waar het paard ook nog eens in crashte.

Intrekken lidmaatschap

Dierenrechtenactivisten vroegen de USEF en de FEI het lidmaatschap van de ruiter in te trekken en hem te verbieden deel te nemen aan toekomstige evenementen die door de USEF en de FEI worden gesanctioneerd. Aangezien de show een nationaal evenement was, zei de FEI dat zij in deze zaak niet bevoegd was en met de USEF samenwerkte.

Vier maanden schorsing en 4000 dollar boete

Na het onderzoek heeft de USEF de sancties aangekondigd voor het ‘onsportieve gedrag waarbij buitensporig geweld werd gebruikt met een paard’ van Kevin Lemke. Lemke werd beboet met 4000 dollar en kreeg een schorsing van vier maanden aan zijn broek.

Bron Horse and Hound/Peta