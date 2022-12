Megastraf voor GP-ruiter Duckworth: gevangenis, boete en levenslang verbod op houden dieren

De Britse Grand Prix-ruiter Sam Duckworth werd onlangs schuldig bevonden aan het verwaarlozen van zijn paarden. Nu is er ook een uitspraak in de zaak in en het vonnis is niet mals: een gevangenisstraf van 18 weken, een boete van 68.860 pond én een levenslang verbod op het houden van dieren. Tegen dat laatste kan hij ook pas na vijf jaar bezwaar maken.