Rits FEI-maatregelen ook voor Zangersheide niet haalbaar: CSI gecanceld

Nadat de organisatie van MET Oliva woensdag bekend maakte dat zij niet kunnen voldoen aan de door de FEI gepresenteerde maatregelen die er voor moeten zorgen dat de herstart van de wedstrijdsport in Europa veilig verloopt én die een tweede 'Valencia' moeten voorkomen, heeft nu ook Zangersheide de Z-Tour gecanceld. "Het is met pijn in het hart dat we de internationale Z-Tour, die op het programma stond van 15 april tot en met 2 mei moeten annuleren."