Alternatieve huisvesting: voor veel paarden geschikt, maar niet voor alle eigenaren

De tijd dat de meeste paarden 23 uur per dag in een box stonden, ligt achter ons. Steeds meer stallen bieden paardvriendelijke huisvesting aan, waarbij beweging en sociaal contact de boventoon voeren. We spraken met drie staleigenaren over hun vernieuwende concepten. Voor veel paarden een fijne plek om te wonen, voor sommige eigenaren is het nog even wennen.

Petra Krabman runt samen met haar man Peter en hun dochters Kim Dior en Romy Lee sinds eind 2021 een pensionstal in het Brabantse Chaam. Stal De Chaamse Bossen heeft paardenwelzijn hoog in het vaandel staan.

‘Ik moest noodgedwongen van Hit-Actief naar groepsstalling’

Jacob Doets, eigenaar van Stal Hilverzicht in Loosdrecht, was één van de eerste hippische ondernemers in Nederland die begon met het Hit-Actief-concept. Door het ontbreken van externe technische support is hij daar vorig jaar mee gestopt en runt hij nu een groepsstal. Ook die vorm van huisvesting slaat aan bij zijn pensionklanten.

Hit-Actief-concept: van hooiplaats via mineralen-buffet naar McDonald’s

Het welzijn van de paarden staat op nummer één bij Caroline Kwekkeboom, oprichtster van D-Sportstables in Nijkerk. Het hippische bedrijf heeft veertien ‘normale’ boxen en een Hit-Actief-stal. Inmiddels weet Kwekkeboom uit ervaring dat het Hit-Actief-concept niet voor ieder paard en eigenaar geschikt is. “Maar ik vind het nog elke dag een cadeautje om het natuurlijke gedrag van de paarden in de kudde te ervaren.”

