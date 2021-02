Gedoe over huldiging Gelders Paard van het Jaar

Op de KWPN Hengstenkeuring staan de komende week ook enkele huldigingen op het programma waaronder de huldiging van de Paarden van het Jaar. Een vrolijk gebeuren zou je denken, maar over één huldiging is gedoe. Independent Little Me is Gelders Paard van het Jaar en Renata van Steijn is boos dat zij als fokker niet bij de huldiging wordt betrokken. Hoe dat kan? Op papier is niet Van Steijn, maar Marc Rothengatter de fokker en die liet de uitnodiging zelf aan zich voorbijgaan, meldt het KWPN.

De niet-bewust Gelders gefokte, maar op de eerste bezichtiging 2015 door de hengstenkeuringscommissie naar de Gelderse fokrichting overgehevelde Independent Little Me (Uno Don Diego x San Remo) werd dit jaar verkozen tot ‘Gelders Paard van het Jaar’.

Woest

Als fokker van Independent Little Me staat Marc Rothengatter op zijn papier, maar zijn ex-vriendin Renata van Steijn meldt op facebook dat zij de eigenlijke fokker is.

Ze schrijft ‘woest’ te zijn op het KWPN dat zij niet betrokken wordt bij de huldiging en geen uitnodiging heeft voor de hengstenkeuring.

Vooraf opgenomen met eigenaar en amazone

De huldiging van het Gelders Paard staat als ‘vooraf opgenomen’ in het programma van de KWPN Hengstenkeuring. Was er überhaupt sprake van een uitnodiging? “De ruiter en eigenaar reageren op video en dat is inderdaad een vooraf opgenomen onderdeel. Het idee was om de fokker in de studio uit te nodigen”, meldt KWPN-woordvoerder Charlotte Dekker.

De opnames vooraf werden dus gemaakt met amazone Dinja van Liere en GTST-acteur Mark van Eeuwen, hij erfde Independent Little Me samen met broer Dirk-Jan van wijlen Julie van Eeuwen.

KWPN: ‘Van Steijn is niet geregistreerd als fokker’

Over de kwestie zegt het KWPN het volgende: “Wij hebben vele pogingen (via voicemail en mail) gedaan om de heer Rothengatter te benaderen voor een uitnodiging in de studio. Uiteindelijk is dat niet gelukt en hebben wij het programma definitief gemaakt. De heer Rothengatter nam vervolgens alsnog contact met ons op en had alle begrip voor de situatie, hij gaf aan volledig akkoord te zijn met het feit dat hij niet aanwezig is. We betreuren de reactie van mevrouw van Steijn, echter zij is niet geregistreerd als fokker van dit paard”, meldt woordvoerder Charlotte Dekker.

Eerder dit jaar bij de bekendmaking van dit Paard van het Jaar werd Van Steijn overigens nog wel als fokker geïnterviewd door het KWPN.

Bron: Horses.nl