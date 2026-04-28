Blog Dirk Willem Rosie (3): Eigenaren blijven op hun centen zitten

Deze blogserie is bedoeld om bloot te leggen wie de premies voor fokkers van 5*-paarden tegenhouden. Het is al jaren bekend dat eigenaren, ruiters en organisatoren niet staan te trappelen om de fokkers, de architecten van hun succes, te belonen. Maar nu weten we waar precies de schoen wringt. Bij de eigenaren.

Dirk Willem Rosie Door

Het idee achter deze blogserie is dat ruiters en eigenaren op een zondagmiddag niet – bijvoorbeeld – 330.000 euro voor een Rolex Grand Prix of 110.000 voor een Longines-wereldbekerkwalificatie verdienen, maar één of twee procent minder. En dat dit percentage dan naar de fokkers van de prijswinnende paarden gaat. De fokkers die zelf géén geld verdienen aan hun passie. Die níet samen met de ruiter op een groot display midden in de arena worden vertoond. Die vaak niet eens op een startlijst staan. En waarvan de naam nooit wordt omgeroepen.

Bijeenkomst op 17 december

Terwijl het prijzengeld in de springsport op 5*-niveau astronomische vormen aanneemt, verliezen de fokkers niet hun passie, maar wel hun portemonnee. Sommigen haken af, het aantal geregistreerde veulens loopt structureel terug. Daar móet nu iets aan worden gedaan. Daar zijn alle fokkerijorganisaties het over eens, zo bleek uit de vorige aflevering van deze serie. Op 17 juni staat het onderwerp ‘fokkerspremies’ dan ook op de agenda van een bijeenkomst van de WBFSH met de FEI.

Maar dat kan alleen als de betrokken partijen de aftrek van het percentage van het 5*-prijzengeld ook daadwerkelijk willen uitvoeren. Dat gaat niet zonder de medewerking van ruiters, organisatoren en eigenaren. Aan hen heb ik dit vraagstuk voorgelegd.

Francois Mathy Jr

“We hebben dit onderwerp nooit besproken tijdens bestuursvergaderingen of ledenvergaderingen”, aldus de voorzitter van de International Jumping Riders Club Francois Mathy Jr. “Ik kan dus alleen mijn eigen mening geven. Ik vind het geen slecht idee. Fokkers zijn essentieel voor de sport en ze steken veel energie in het ter wereld brengen van de volgende generaties paarden. Dus ja, het is logisch om hen te belonen wanneer paarden die zij hebben gefokt succesvol blijken te zijn op 5*-niveau.”

Om namens de IJRC een officiële verklaring af te geven, wil Mathy eerst het concrete voorstel voor de invoering van fokkerspremies zien. “Dan kunnen we dit binnen de IJRC bespreken en ons officiële standpunt presenteren.”

Willem Greve

Ook collega-springruiter en winnaar van de West-Europese liga van de Longines FEI wereldbeker Willem Greve wijst fokkerspremies niet af. “Als Greya of Highway TN een boel geld wint, ben ik er echt niet op tegen dat er wat naar de fokker van zo’n paard gaat”, zegt Greve. “Het is een prima streven om fokkers te loven voor goed werk. Al lijkt me de trots, dat je fokproduct onder een goede ruiter tot topprestaties komt, onbetaalbaar.”

“De vraag is alleen: waar moet dat geld vandaan komen? Ruiters en eigenaren nemen al heel veel financiële risico’s. En voordat een paard op 5*-niveau is aangekomen, heeft hij al veel geld gekost. Ik vraag me dus af of zo’n fokkerspremie uit het prijzengeld moet komen. Kunnen we niet eens aan de boom van het ambtelijke apparaat schudden? Ruiters, eigenaren en concoursorganisaties betalen zich blauw aan afdrachten aan de FEI en de nationale federatie. Een paardensportbond zou zijn uitgaven meer moeten richten op de concoursen, de ruiters en de fokkers en minder op de eigen organisatie.”

Equestrian Organizers

Namens de Equestrian Organizers reageert secretaris Kim Hostetter. “We begrijpen heel goed dat de erkenning van fokkers een belangrijk onderwerp is en dat stijgende kosten momenteel een terugkerend thema zijn in de hele sector. Tegelijkertijd is het belangrijk om op te merken dat organisatoren de afgelopen jaren aanzienlijke extra investeringen hebben gedaan, zowel om te herstellen van de gevolgen van COVID als door hogere vergoedingen en stijgende kosten over de volle breedte van de werkzaamheden. Deze realiteit legt al een aanzienlijke financiële druk op evenementen.”

“Het is ook belangrijk te erkennen dat het evenementenlandschap zeer divers is. Er zijn evenementen die meerdere keren per jaar terugkeren naar vaste locaties, maar ook evenementen die slechts één keer per jaar worden georganiseerd. De financiële positie, kansen en uitdagingen verschillen aanzienlijk tussen deze soorten wedstrijden, wat het moeilijk maakt om één uniforme aanpak toe te passen voor alle organisatoren.”

“In die context roept de invoering van een extra toewijzing van prijzengeld veel praktische, financiële en bestuurlijke vragen op. Vanuit ons perspectief is het niet vanzelfsprekend dat dit iets is wat organisatoren individueel zouden moeten bepalen of faciliteren. Een dergelijke verandering zou naar onze mening een FEI-brede discussie vereisen en een duidelijk kader waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn.”

Zeer late reactie van de springpaardeneigenaren

Het verzoek om medewerking bij het instellen van fokkerspremies ligt al sinds december 2025 bij de betrokken organisaties. Aanvankelijk reageerden de eigenaren (Jumper Owners Club) helemaal niet op e-mails en antwoordden pas via sms na een reeks pogingen om telefonisch contact op te nemen. Nadat ik een reeks sms’jes en WhatsApp-berichten had gestuurd, volgde vorige week een bericht waarin stond dat er maandag (gisteren) een reactie zou komen. Dinsdagochtend kwam het eindelijk binnen: “De JOC ondersteunt geen inhouding op het prijzengeld om een bonus voor fokkers te financieren”.

Dus inderdaad, de eigenaren van de miljoenenpaarden blijven echt op hun centen zitten. En zullen de hardste noot zijn om te kraken.

In een serie blogs pleit voormalig Horses-hoofdredacteur en HorseTelex-directeur Dirk Willem Rosie voor fokkerspremies. Dit is de derde aflevering van de serie.

