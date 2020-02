Leo De Backer reageert op ingezonden brief Daniel Boudrenghien

Topdierenarts Leo De Backer reageert op Horses.nl op de ingezonden brief van Daniël Boudrenghien. Fokker Boudrenghien stelde in onze rubriek 'Laat je horen!' dat de aankoopkeuring dringend herziening nodig heeft en kreeg daarvoor veel bijval vanuit de paardenwereld. De Backer vindt dat onzin. "Gefeliciteerd met uw goed geschreven artikel maar laat me toe te zeggen dat uw argumentatie onzinnig is", schrijft De Backer.

“Eerst en vooral staat het iedereen vrij een paard te kopen zonder keuring maar ik garandeer U in dat geval een mooie oude dag, omringd met veel paarden omdat ze achteraf niet verkoopbaar bleken of omdat ze al kreupel waren voor je ze kocht. Zeggen dat een aankooponderzoek een momentopname is klopt niet. Of dacht je dat ervaren dierenartsen zo naïef zijn dat ze niet weten dat meer dan de helft van de paarden die ze moeten keuren de avond of morgen

voordien grondig geprepareerd zijn met niet aantoonbare medicijnen om ze beter voor te stellen dan ze zijn. Een aankoop onderzoek is een grondige klinische keuring aangevuld met RX, echografie, endoscopie enz die een dierenarts moeten helpen om een degelijk advies te geven aan de koper, (meestal zijn klant die de kwaliteit van zo’n paard meestal wel juist heeft ingeschat en ook professioneel goed weet welk risico hij wil nemen).

Idiote verhalen

Het kan dus best zijn dat een kreupel paard door de keuring komt omdat grondig onderzoek aantoont dat de kreupelheid het gevolg is van een functionele kreupelheid die vermoedelijk niet zal verergeren of veranderen. Bijvoorbeeld een paard met verkalking als gevolg van een ongeluk uit het verleden of met een oud peesletsel dat duidelijk zichtbaar is en waarvoor veel kopers weglopen toch kopen en dan krijgt men van die idiote verhalen van hoe kan dat nu die is toch al drie keer afgekeurd. Het is dat soort onzin dat verhalen zoals het uwe in omloop brengt. Het kan ook zijn dat een goedgekeurd paard later problemen krijgt omdat hij de belasting van topsport niet aan kan. Een dierenarts heeft geen glazen bol en er wordt ook niet gevraagd om een levenslange garantie te geven. Er wordt van hem gevraagd hoe het met de algemene toestand van een paard gesteld is en of er aanwijzingen zijn dat hij de zware training en

sport al of niet aankan. En er zijn dus multiple factoren die inderdaad niet te voorzien zijn op het moment van keuring (hoeveel jonge mensen kunnen voorzien dat ze op hun vijftigste een heupprothese te wachten staat en waarom de ene wel en de andere niet).

Dierenarts heeft er geen belang bij af te keuren

Een dierenarts heeft er geen enkel belang bij om een paard af te keuren , integendeel een onderzoek kost misschien 5000 euro en daartegen staat een enorme verantwoordelijkheid naar zijn opdrachtgever bij het al of niet aankopen van een paard van vijf Miljoen. Dat we daarvoor gaan beven zoals je schrijft klopt niet, maar een dierenarts met een degelijke opleiding en ervaring weet heel goed wat hij doet en waarvoor hij staat. Daarom spreken topstallen ook over mijn veearts zoals je zegt want de keuze van je dierenarts is ook vrij. Vertrouwen en referenties omtrent zijn kennis staan daarbij centraal. En het klopt dus. Ik begeleid veel paarden waarvoor de mensen recht springen op de tribune en die vroeger terecht zijn afgekeurd en waarvan ik weet dat ze zonder degelijke begeleiding nooit in de ring zouden geraakt zijn, maar dit is juist het mooie aan onze sport dat de combinatie van eigenaar, ruiter ,training, verzorging, dierenarts, groom, hoefsmid veel dromen mogelijk maakt en paarden de kansen geeft die ze verdienen. Topsport is een teamsport en zonder team geen stal.”

Veel zaken door elkaar

Maar een dierenarts kan die service niet leveren zonder grondige medische keuring. Je haalt in je artikel ook veel zaken door elkaar. Je verwijst in je artikel naar 40 jaar terug toen er maar vier foto’s gevraagd werden, maar je vergeet te vermelden dat in die tijd meer dan 50% van de paarden last hadden van hoefkatrol (navicular disease) en dat de meeste paarden om die reden de top niet haalden of vroegtijdig uit de sport verdwenen ondanks de dagelijkse dosis equipalazone of andere pijnstillers die toen nog toegelaten waren. Het aantal paarden dat ontzenuwd werd was fenomenaal en de radiografieën waren verschrikkelijk met diepe kanalen en lollypops, foto’s zoals we ze nu niet meer zien. Dankzij studie en radiografisch onderzoek samen met de intense samenwerking tussen stamboeken met een visie zoals Zangersheide en het KWPN is men hengsten met hoefkatrol gaan uitselecteren. Uiteindelijk zijn de anderen gevolgd omdat ze het nut van medische selectie wel inzagen, vandaag zien we dat soort straalbenen niet meer en waar we nog afwijkingen zien is het meestal zo’n milde vorm dat we dat met de kennis van vandaag kunnen verhelpen.

OC(D) heeft impact

Het aantal zenuwsneden voor deze ziekte is drastisch gedaald en intussen door het FEI verboden. Nu worden er radiografieën gemaakt bij alle hengstenkeuringen en ik weet zeker dat we OC(D) op dezelfde manier zullen uitrangeren als hoefkatrol. Zeker als de fokkers dat willen en ook eens zouden beginnen met hun merries te laten fotograferen vooraleer ze in te zetten voor de fokkerij. Chips negeren omdat er redelijk veel paarden met OC(D) in de sport en zelfs aan de top meelopen is dom. Het gaat tenslotte om een genetisch gebrek die het kraakbeen aantast. De impact op manken of sportprestaties gaat van miniem tot ernstig. Zeker is het feit dat elke vorm van OC(D) een impact

heeft op de beweging. Een dierenarts kijkt niet door een paard heen maar een ervaren dierenarts ziet na twee ronden aan de longe of een paard verdacht is voor OC(D) of niet en meestal kan hij ook nog zeggen in welk gewricht. Gewoon omdat er een afwijkende gangaard te zien is .Gelukkig is er dan een radiologisch onderzoek die dat al of niet bevestigd.

Relatie tussen prestatie en OC(D)

Wij zien de paarden elke dag op stal of bij training en het aantal paarden dat geen last krijgt van zijn chip is groot maar het aantal paarden die in de betrokken gewrichten arthritis of arthrose ontwikkelen in de loop van de jaren en daardoor de sport vroeger moeten opgeven is ook aanzienlijk maar daar wordt meestal niet over gesproken. Dankzij RX en MRI kunnen we deze ontwikkeling volgen en tijdig ingrijpen en ze helpen. Een recente studie heeft aangetoond dat er bij renpaarden in de hoogste categorie (Group 1) minder chips voorkomen dan bij paarden die Group 2 of Group 3 lopen. Duidelijk is dat er dus een relatie is tussen prestatie en OC(D) en vermoedelijk hebben veel paarden uit die Group 2 evenveel of meer kwaliteit dan eentje uit Group l maar komt hij net te kort omdat hij gehinderd wordt door zijn kraakbeenletsel.

Keuring voorkomt leed

Kortom keuring voorkomt veel leed, niet voor de dierenarts maar wel voor de koper, de handelaar en de ruiter die niet geconfronteerd wil worden met problemen die hij liever niet op stal heeft. Een keuring brengt ook vaak andere problemen aan het licht die men toch wel graag weet bij aankoop zoals bijvoorbeeld maanblindheid of een hartgeruis of andere hartafwijking. Ook de bijhorende bloedonderzoeken vertellen je dingen die je niet verwacht en zeker niet wil zoals bijvoorbeeld cushing syndroom of EVA en andere ziekten die transport of deelname aan wedstrijden in bepaalde landen onmogelijk maken. Wel erg als het toevallig de Olympische Spelen zijn.

Stop deze belachelijke discuessie

En zoals gezegd bij de inleiding: het staat iedereen vrij om een paard te kopen zonder keuring. Maar één ding is zeker ,de intensiteit en het niveau van een medische keuring zal in de toekomst (net zoals in andere sporten) alleen maar toenemen aan de top. Dus stop die belachelijke discussie over keuringen die reeds sinds verleden jaar loopt vooral in Nederland en die geen enkele zin heeft voor mensen die ernstig met de sport bezig zijn.

Dr. Leo de Backer