Ook in Australië historische overwinning voor vrouwelijke jockey

Zaterdag was een ware triomfdag voor de vrouwelijke jockeys wereldwijd. Op de renbaan van Aintree, Engeland vond de traditionele Grand National plaats die werd gewonnen door Rachael Blackmore, een 31-jarige vrouwelijke jockey die haar stempel eerder al op het Cheltenham Festival drukte. Aan de andere kant van de wereld, op The Championships in Australië was het Jamie Kah, die geschiedenis schreef.

De herfstmeeting ‘The Championships’ worden gehouden door de Australian Turf Club en vinden plaats op de renbaan van Royal Randwick te Sydney. De rennen vinden op twee opeenvolgende zaterdagen plaats en iedere rendag bevat vier Group I rennen van wereldniveau. Op een uitverkochte renbaan (!) werd gisteren The Star Doncaster Mile verreden. Dit is een met 1,92 miljoen euro gedoteerde ren, die sinds 1866 plaatsvindt en beschouwd wordt als de beste 1.600 meter ren van Australië. Jamie Kah won als eerste vrouwelijke jockey ooit een Group I ren in de koningsblauwe renkleuren van Godolphin, de renstal van ZKH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum.

‘Neus uitgestoken’

Het duo wordt getraind door James Cummings, Godolphins vaste trainer in Australië. Kah vertrok op de zesjarige Cascadian (New Approach x Falls of Lora) aan de ren tegen 18 tegenstanders van formaat als Mugatoo en Avilius. Ze reed een werkelijk briljant uitgekiende koers. Kah: “Om eerlijk te zijn ben ik een beetje sprakeloos. Ik sprak met Hughie (Hugh Bowman, jockey van Mugatoo) in de startbox en ik zei tegen hem dat ik hem zou gaan volgen en dat, als hij deze ren niet zou winnen, ik dat zou gaan doen. Het was nog spannend bij finishlijn maar Cascadian stak zijn nek en neus uit en dat maakte het verschil voor onze overwinning.”

Twee overwinningen voor Cummings

Trainer James Cummings won een uur eerder ook al de met 640.000 euro gedoteerde Group I ren Inglis Sires’ met de tweejarige Anamoe van Godolphin. Cummings: “Twaalf maanden geleden won Cascadian de Doncaster Prelude en nu de Doncaster Mile. Het is geweldig om met dit paard eindelijk één van deze grote rennen te winnen. Alle lof gaat naar mijn team dat de paarden verzorgt en in conditie brengt.”

Nog twee Group I rennen

De Group I ren Bentley Australian Derby, de beste van de derby’s in Australië, werd gewonnen door Quick Thinker. De Heineken TJ Smith Stakes ging naar Nature Strip. Volgende week zaterdag vindt de langverwachte strijd tussen Verry Elleegant, Addeybb en hopelijk ook Sir Dragonet plaats in de met 2,5 miljoen euro gedoteerde Group I ren Longines Queen Elizabeth II Stakes.

Bron: Horses.nl