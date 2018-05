Charmeur werd door Huub en Tiny van Helvoirt gefokt uit de merrie Trendy (Jazz x Ulft), die later werd verkocht aan Stoeterij Blue Hors. Nico Witte en Barend Tamerus kochten Charmeur voor 50.000 euro op de SELL veulenveiling in Deurne.

Derde in kampioensring

Op de KWPN Hengstenkeuring 2010 werd de hengst als derde geplaatst in de kampioensring. 2010 was het Van Norel-jaar op de hengstenkeuring. Kampioen werd Cover Story (Oscar x Corleone), die twee aanlopen nodig had voor het verrichtingsonderzoek en uiteindelijk in 2014 moest worden ingeslapen en achter hem mocht Charming Utopia(Winningmood x Oscar) aansluiten als reservekampioen. Die laatste redde het nooit tot goedgekeurde hengst.

Leuk detail: in diezelfde kampioensring liep ook Cennin, het huidige toppaard van Witte-Vrees. Hij werd vijfde.

Charmeur verrichtingstopper

Charmeur liep direct in het voorjaar van 2010 zijn verrichtingsonderzoek en werd het hoogst beoordeeld. Met uitzondering van de stap (7), allemaal 9’s en een 8,5 op zijn rapport. Een 9 voor de draf, galop, houding en balans, rijdbaarheid en bewerkbaarheid en aanleg en een 8,5 voor de souplesse. Totaal 86,5 punten en daarmee de topper van het onderzoek. “Charmeur is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken”, aldus het KWPN rapport.

Zijn reeds genoemde stalgenoot Cennin liep overigens in datzelfde onderzoek in Stegeren. Exact één week voor het eindexamen werd hij naar huis gestuurd.

Video’s van Charmeur in het verrichtingsonderzoek in Stegeren zijn online niet te vinden, maar foto’s zijn er wel:

Charmeur (Florencio x Jazz) – Foto: Paardenkrant-Horses.nl

Charmeur (Florencio x Jazz) – Foto: Paardenkrant-Horses.nl

Charmeur (Florencio x Jazz) – Foto: Paardenkrant-Horses.nl

Pavo kampioen met Emmelie Scholtens

Charmeur kreeg niet alleen de hoogste punten in het voorjaarsverrichtingsonderzoek, maar ontpopte zich tot een ware jonge paarden-kampioen in Nederland. Hij won met 91,5 punten in 2011 als vierjarige de Pavo Cup onder Emmelie Scholtens, die overigens ook de plaatsen 2 én 3 bezette in dat jaar met Connaisseur en Chinook. In datzelfde jaar werd duidelijk dat Charmeur de hengstencompetitie klasse L niet ging lopen vanwege een scheurtje in het hoefbeen.

Charmeur als vierjarige op de hengstenshow bij Team Nijhof:



Finale WK en een 10 van Eva Möller

In 2012 werd de vijfjarige Charmeur geselecteerd voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Via de kleine finale haalde hij de finale en daarin werd hij uiteindelijk met een 8,66 vijfde, Sa Coeur won die keer en brons was er voor Capri Sonne jr.

Een paar weken later won Charmeur opnieuw de Pavo Cup met Emmelie Scholtens, met 10-en voor de draf, de galop, de gedragenheid & souplesse en ook nog een 10 van gastamazone Eva Möller en later dat jaar ook nog eens alle wedstrijden van de hengstencompetitie klasse M. Al die successen gingen Charmeur niet in de koude kleren zitten, hij dekte er op los en was meerdere jaren de meest dekkende hengst van ons land. Inmiddels zijn er bijna 1.300 nakomelingen van hem geregistreerd bij het KWPN. Nu is hij overigens niet meer vers beschikbaar omdat de sport voorrang heeft.

Charmeur als vijfjarige in de Pavo Cup

Charmeur als vijfjarige in Verden



Brutale hengst

In 2013 werd Charmeur met Scholtens opnieuw geselecteerd voor het WK in Verden. Daar ging het mis in de kwalificatieronde, de hengst staakte nadrukkelijk de dienst en er bleef niet meer over dan 4,8 voor de gehoorzaamheid. Ondanks de 9,6 voor de draf, zat er niet meer in dan een 7,58 als eindcijfer. In de kleine finale kwam hij niet meer terug, net zoals in de hengstencompetitie later dat jaar. Nico Witte liet weten dat zijn vrouw Madeleine Witte-Vrees de teugels had overgenomen van Emmelie Scholtens en de hengst tijdelijk een stapje terug deed. Het KWPN verleende hem uitstel en kwam met de volgende verklaring: Charmeur is door de eigenaar afgemeld omdat hij een trainingsachterstand heeft opgelopen veroorzaakt door zijn dominante, wat brutale hengstengedrag.

Charmeur op WK Verden 2013



Madeleine Witte-Vrees

Ruim een jaar verscheen Charmeur niet in de ring. Tot een subtopwedstrijd in Uden in oktober 2014, waar hij zijn debuut maakte onder Madeleine Witte-Vrees.Daarna volgde de hengstencompetitie waarin hij derde werd achter Desperado en Dark President D&R.



Zegereeks in de Lichte Tour

In 2015 maakte Charmeur zijn debuut in de Lichte Tour en won hij direct met 74,28%, in diezelfde week verscheen hij op Indoor Brabant en daar werd hij derde achter Glock’s Zonik en Bordeaux. Nog een week later won Charmeur van Cennin en daarna volgde het enige CDI tot nu toe: op Mallorca. Ook daar viel hij in de prijzen. Verderop in 2015 en 2016 volgden vele zeges in de Lichte Tour.



‘Hoe moeilijker, hoe beter Charmeur oplet’

Na drie starts in de Intermédiaire II (drie keer de winst) maakte Charmeur afgelopen weekend zijn debuut in de Grand Prix. Over de laatste Intermédiaire II-wedstrijd die Charmeur won 72,28% zei Witte-Vrees: ‘de oefeningen kosten hem totaal geen moeite en hoe moeilijker het werk wordt, hoe beter hij oplet.’

Bij zijn allereerste Grand Prix-wedstrijd ging er dan ook nog een schepje bovenop: 72,39% was het resultaat. Een filmpje van die proef is er niet, wel een héél klein stukje van de eners. Maar we zullen Charmeur vast nog vaker zien. Dan wordt dit artikel ook bijgewerkt met een recente video.

De ontwikkeling van…

Op de derde Paardenkrant-Horses.nl Fokkerijdag bij Joop van Uytert liet professor dr. Ab Barneveld optekenen dat jezelf onderwijzen in het herkennen van talent tegenwoordig niet zo ingewikkeld is: een werkende internetverbinding en abonnementen op ClipMyHorse.tv en KWPN.tv zijn de enige vereisten. Zo kan iedereen terugzien wat nu succesvolle paarden op jongere leeftijd lieten zien. Geïnspireerd door Barneveld helpt Paardenkrant-Horses.nl u een handje met nieuwe rubriek ‘De ontwikkeling van…’.

