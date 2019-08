De ontwikkeling van… Glock’s Zonik N.O.P.

Edward Gal maakte het voor Nederland met Glock's Zonik N.O.P. af en stelde de bronzen Europese teammedaille veilig. Die medaille kreeg even later – toen bleek dat Charlotte Dujardin was uitgesloten – nog een mooiere kleur: zilver. De Deense hengst liep op het EK in Rotterdam naar een PR van 78,758% in de Grand Prix, goed voor de vierde plaats individueel. Tijd om de ontwikkeling van de Zack-zoon onder de loep te nemen in onze rubriek: De ontwikkeling van...

Aan de basis van Zonik staan Stoeterij Blue Hors en Andreas Helgstrand, die in 2008 – toen Zonik werd geboren – nog werkte voor de stoeterij. Zonik komt uit de eerste jaargang van Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz), die Esben Møller voor 430.000 euro aankocht op de KWPN-keuring 2007. Hij werd kampioen onder de naam Zagreb, maar dat werd in Denemarken snel veranderd in Zack. Vanwege het scherpe ‘zackige’ achterbeen.

Zack werd op de Deense keuring in Herning wel gekeurd, maar niet geprimeerd. De hengst was op, moe van de lange reizen en het zadelmak maken na de keuring in Den Bosch. Een dag na de keuring – als de 10-daagse test begint in Denemarken – was Zack er weer. Hij liep daar geweldig en scoorde zo toch nog een stel Deense merries.

Romanik

Een daarvan was de merrie Romanik (Romanov x Don Schufro) van Linette Muus Jæger uit Avlum. In 2008 werd Zonik geboren. Aan het einde van dat jaar vertrok Helgstrand bij Blue Hors. Zonik kwam niet in handen van Blue Hors, maar van Helgstrand. Net zoals de moeder overigens, die hij nu in gedeeld bezit heeft met Stoeterij Straight Horse van Mogens Pedersen.

Een paar jaar later, in 2011, kwam Helgstrand met Zonik op de Deense hengstenkeuring. De imponerende zwarte werd goedgekeurd en geprimeerd. ERA Dancing Hit (v. UNO Don Diego) liep hem in de 35-dagentest in het najaar van 2011 voorbij met een score van 898,5 punten. Zonik kreeg 831,5 punten.

Zonik als vierjarige op de hengstenshow van Schockemöhle



Keuringskampioen en jonge paardenkampioen

Daarna volgde in 2012 een zegetocht, waarmee Zonik internationaal op de kaart kwam te staan. ERA Dancing Hit moest kort voor de keuring in 2012 ingeslapen worden vanwege een ongeluk bij het longeren. Op de keuring bij het kampioenschap voor vierjarige hengsten liep Zonik onbedreigd naar de zege. Hij won in het najaar van 2012 het kampioenschap voor vierjarige Deense dressuurpaarden met onder andere een 10 voor de draf en een 9,5 voor de galop en de rittigkeit en daar werd de hengst ontdekt door Team Glock.

Met Hans Peter Minderhoud naar Verden

In december van 2012 werd duidelijk dat Glock de hengst had aangeschaft bij Helgstrand. Hans Peter Minderhoud reed Zonik op zijn eerste internationale wedstrijd. Minderhoud kreeg van Denemarken een wild card om mee te rijden op het WK in Verden in 2013. Daar kwam het duo niet verder dan de 8ste plaats in de kleine finale (met een 7,86 als totaalgemiddelde).



Knallend Lichte Tour-debuut

In maart 2015, op Indoor Brabant, was het volgende optreden van Zonik. Een knallend debuut (78,289%) op Lichte Tour-niveau onder Edward Gal. “Het was altijd al de bedoeling dat ik Zonik zou gaan rijden”, vertelde Gal destijds. “Maar Hans Peter vindt het leuk om jonge paarden uit te brengen en heeft hem dus gereden op het WK in Verden. Thuis ging het zo fijn dat ik dacht: ik ga nu maar eens op Indoor Brabant oefenen.” Een jaar later volgde de Nederlandse titel in de Lichte Tour.



Drie keer Nederlands kampioen én nu ook Europees teamzilver

In april 2017 kwam het debuut op Grand Prix-niveau: op een subtopwedstrijd in Kootwijk scoorde Zonik direct 76,05% in de Grand Prix. Op het Nederlands Kampioenschap 2017 won Zonik de titel, net zoals in 2018 en 2019. De hengst maakte vorig jaar deel uit van het Nederlandse team op de Wereldruiterspelen in Tryon en werd daar zevende (77,189%) in de Grand Prix en zevende (77,751%) in de Spécial. Ook liep Zonik in 2018 in de Wereldbekerfinale waar hij negende werd in de Grand Prix (73,758%) en achtste in de kür (79,654%).

Het afgelopen winterseizoen stond Zonik met koorts langs de kant, maar dit buitenseizoen staat hij er weer! Hij werd Nederlands kampioen (Grand Prix: 76.630%/ Kür: 83,925%) en voerde het Nederlandse team aan dat de Nations Cup etappe in Geesteren won (Grand Prix: 78,304%/ Kür: 82,250%). In de Grand Prix op het EK dressuur was Zonik met Edward Gal ook het paard dat Nederland, samen met de Vivaldi-hengsten Desperado en Dream Boy, naar zilver leidde. Morgen komt Zonik nogmaals in actie in de Spécial en zaterdag behoort hij ongetwijfeld tot de beste vijftien paarden die de kürfinale mogen lopen. Wie weet kan hij dan nog een plaatsje naar voren opschuiven…

De 76,05% Grand Prix in Kootwijk

De 77,696% Grand Prix 2018 in Den Bosch:



De 79,435% Grand Prix in de stromende regen op het NK Dressuur 2018:



De 78,758% Grand Prix die Nederland de zilveren EK-medaille bezorgde:



De ontwikkeling van…

Op de derde Paardenkrant-Horses.nl Fokkerijdag bij Joop van Uytert liet professor dr. Ab Barneveld optekenen dat jezelf onderwijzen in het herkennen van talent tegenwoordig niet zo ingewikkeld is: een werkende internetverbinding en abonnementen op ClipMyHorse.tv en KWPN.tv zijn de enige vereisten. Zo kan iedereen terugzien wat nu succesvolle paarden op jongere leeftijd lieten zien. Geïnspireerd door Barneveld helpt Paardenkrant-Horses.nl u een handje met nieuwe rubriek ‘De ontwikkeling van…’.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl