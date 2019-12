Golden Oldies: Flemmingh

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. De serie werd afgetrapt met Amor, Doruto en Farn. Deze week staat Flemmingh (Lacapo x Carneval) in het zonnetje.

Flemmingh werd op 24 april 1987 geboren bij fokker Albertsen in Behrendorf. De hobbyfokker verkocht het hengstveulen bij het veulenbranden voor 8.000 Duitse mark aan een verzekeringsman. Daar kreeg Albertsen al snel spijt van, omdat Flemmingh tot kampioen van de veulens werd gekroond en er zich daarna de nodige geïnteresseerden meldden.

Liefde op eerste gezicht

Wiepke en Wiebe-Yde van de Lageweg spotten in 1989 Flemmingh’s volle broer Lasse op de Holsteiner Hengstenkeuring in Neumünster, maar werden door hun commissionair getipt over Lasse’s jongere volle broer Flemmingh, die volgens hem meer kwaliteit had. Het was liefde op het eerste gezicht en Flemmingh werd aangeschaft.

Goedkeuring KWPN

Na een aantal maanden op de wei in Nederland, werd Flemmingh naar stal gehaald en voorbereidt op de KWPN Hengstenkeuring. De hengst kreeg een uitnodiging voor het verrichtingsonderzoek en slaagde daarvoor met onder andere een negen voor het springen onder de man. Flemmingh dekte het eerste seizoen in Baers, maar ook bij De Dalhoeve, bij Hans Olthof en Leo Langelaar. Het grootste gedeelte van zijn carrière dekte hij bij Hans Olthof.

Vooral focus op fokkerij

Flemmingh stond ook nog een winter bij Coby van Baalen, maar hield zijn tong niet stil en zo kwam er vroegtijdig een einde aan zijn dressuurcarrière. Met Faan Pompe sprong hij daarna tot Z-niveau. Hoewel Flemmingh in zijn eerste jaren veel dekte, werd het daarna wat rustiger. Pas toen zijn nakomelingen lieten zien over veel rijdbaarheid te beschikken, steeg het aantal dekkingen weer.

Dressuurkinderen

Hoewel specialisatie destijds nog niet bestond en Flemmingh ook goede springpaarden gaf, waren het vooral zijn dressuurnakomelingen die excelleerden. Zoon Krack C (mv. Beaujolais) won op vier- en vijfjarige leeftijd de Pavo Cup onder Nick Wagman en dochters Kwebbel (mv. Amor), Kevannie (mv. Tolbert) en Likina Field (mv. Oldenburg) werden allen reservekampioene op de UTV. Dochter Rilena (mv. Nimmerdor) werd in 2002 Europees rijdpaardkampioene in Brussel.

Krack C

Flemmingh bracht niet alleen succesvolle keuringspaarden, maar ook zeer succesvolle sportpaarden. Krack C groeide na het winnen van de Pavo Cup door tot internationaal Grand Prix-dressuurpaard onder Anky van Grunsven en nam in 2002 deel aan de Wereldruiterspelen in Jerez de la Frontera. Krack C heeft de fokkerij in Nederland een boost gegeven. Hij is onder meer vader van Vivaldi (mv. Jazz), Tuschinski (mv. Pion) en United (mv. Partout).

Lingh

Lingh (mv. Columbus) was één van de eerste paarden waar Edward Gal furore mee maakte. Hij werd in 2002 Nederlands kampioen in de Lichte Tour en twee jaar later Nederlands kampioen Zware Tour. Met Lingh eindigde Gal in 2005 op de tweede plaats in de Wereldbekerfinale in Las Vegas, voordat hij in 2006 werd verkocht aan Karin Offield. De hengst is goedgekeurd bij het KWPN en tekende onder andere voor het vaderschap van Grand Prix-dressuurpaard Bubblingh van Richard Davison.

Goedgekeurde zonen

Naast Krack C en Lingh gaf Flemmingh onder andere ook de goedgekeurde hengsten Kelvin (mv. Ahorn Z), Mooiman (mv. Roemer) en Westenwind (mv. Contango). Enkele nakomelingen die in de internationale dressuursport uitkomen zijn Regent (mv. Falco), die onder Christopher Hickey goud won op de Pan American Games 2007 en Fleraro (mv. Royal Z).

Bron: IDS/Horses.nl