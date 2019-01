Deze week is Den Bosch de plaats waar het gebeurt. Van woensdag 30 januari tot en met 2 februari vindt de KWPN Hengstenkeuring 2019 plaats in Den Bosch. Horses.nl houdt u op de hoogte van alle ins en outs. Op deze overzichtspagina vindt u een link naar alle berichtgeving over de hengstenkeuring en handige links.