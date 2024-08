De mooiste verhalen én beelden van Parijs: OS 2024 een overwinning voor Nederlandse eventing

De afgelopen weken stond Horses bijna geheel in het teken van de Olympische Spelen met een enorme hoeveelheid nieuws uit Parijs. Het kan goed zijn dat je niet alle verhalen hebt meegekregen omdat het nieuws elkaar zo snel opvolgde. Daarom blikken we deze week nog eens terug op Parijs en daarbij beginnen we met de eventing. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om alles te kijken, kan dat nu alsnog gratis. De beelden van alle Olympische wedstrijden zijn inmiddels gratis te bekijken op de website van de Olympische Spelen.