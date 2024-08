De mooiste verhalen en beelden uit Parijs: alles over de dressuur

De afgelopen weken stond Horses bijna geheel in het teken van de Olympische Spelen met een enorme hoeveelheid nieuws uit Parijs. Het kan goed zijn dat je niet alle verhalen hebt meegekregen omdat het nieuws elkaar zo snel opvolgde. Daarom blikken we deze week nog eens terug op Parijs, vandaag op de dressuur. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om alles te kijken, kan dat nu alsnog gratis. De beelden van alle Olympische wedstrijden zijn inmiddels gratis te bekijken op de website van de Olympische Spelen.

In de dressuur kan de KNHS zich gelukkig prijzen met de (nu eindelijk) Olympiër Dinja van Liere, die in de kürfinale (met minimaal verschil tot brons) vierde werd. Het resultaat van TeamNL in de landenwedstrijd was teleurstellend en de afstand tot het podium groter (!) dan in Tokio.

In Tokio werd het Nederlandse dressuurteam vijfde met 7,4% afstand tot het podium. Nu was die afstand groter dan 11%. Zelfs als Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto jr iets meer punten had gekregen en Emmelie Scholtens met Indian Rock niet zoveel grote fouten hadden gemaakt, was het gat tot het podium niet gedicht.

Duitsland, Denemarken (dat met minimaal verschil zilver won en volgens menigeen goud had moeten winnen) en Groot-Brittannië wonnen de teammedailles dus op flinke afstand van Nederland. Duitsland is natuurlijk het dressuurland bij uitstek, dat bewijzen de nu vijftien (!) Olympische gouden teammedailles én ook op deze Spelen (net zoals in Tokio) het individuele goud en zilver voor Jessica von Bredow-Werndl en Isabell Werth. Charlotte Fry won met Glamourdale brons en de Deense amazones bleven buiten de medailles in de individuele strijd.

Video’s van alle onderdelen*

Grand Prix dag 1

Grand Prix dag 2

Grand Prix Spécial (landenwedstrijd)

Grand Prix kür (individuele finale)

*Registreren is verplicht om de video’s te bekijken, registratie is gratis.

Verslagen en video’s

Interviews en achtergrond

Blogs en columns

Fotoseries

Podcasts